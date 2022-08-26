原真建設科技斜槓建築 最潮智能旅居「原真界」

優越集結！全球斜槓正 in，資深科技業大將首次大膽將科技斜槓建築，選在台北文化濃釀的重慶北大道首映！科技、建築、文化三者逬出最潮火花，樹立台北地產跳躍新思維，致力達到同中求異，異中求質的建築價值，「原真建設」夢想執行力十足，值得期待！

當別人還正看著腳下的世界，「原真建設」王派諄總經理已看向世界的另一端。有著數十年科技業歷練眼界的王總一向都站在世界的前驅，敏銳地覺察下一時代的趨勢，以科技始終來自於人性為錨，共感生活為座標，納入AIOT智能規劃，擘力以智能建築定位，納入眾多智能級建材為標配，結合地段雙國門雙捷運世界旅居風潮，置入科技細膩精算的嚴格標準於精工品質中，達到「原創至真 始終如一」的初衷，建構品質價值兼蓄的難得好宅。

『原真界』位於文化氣息滿滿和產業發展交織的地段，往南接西區門戶雙星特區，往北接北士科。重慶北路三段串聯交通、商業、文化的核心大道，未來更是串起北市產業發展的最重要道路之一。本案敦請北市精品豪宅推手以兆建築師事務所趙國智擘畫，以沈穩的亞麻綠石材做為建築基調，建築物臨路退縮，搭配低檯度落地窗，讓南北座向擁有更好的採光；時尚輕巧的質感與以及剛剛好生活坪數15-21坪，戶戶邊間、雙面採光、方正陽台，衛浴迎光通風，零虛坪，在繁華之間坐擁謐靜，輕步轉身至重慶北大道，雙捷運UKIBE輕騎、恣意漫步皆可達，圓山花博文創、延平河濱迪化運動公園、南西三越誠品滋養日常，大龍峒老饕小吃、口袋美食咫尺盡享，成熟機能富藴生活。

豪宅推手趙國智建築師擘畫「原真界」3D外觀，精品智能人文旅居。

負責本案代銷的馥鈺實業股份有限公司張應偉總經理表示：「大同區有近53%的超老房屋，大同新屋率不到10%，西區門戶計劃將在2026年後開啟城區復興，目前區域正進行都市更新，包含公辦和私人，未來將如東京八重洲到中城般耀眼，區域個案都已攀至百萬起跳，現在北大同房價基期仍低，進入大同繁華圈恰逢其時。」原真界兼具首購自住、資產配置、中長期投資佈局、生活享樂等功能，以輕盈總價低門檻即可入籍北市優質地段，精英首購自住保值優選，增值潛力十足。

建案:『原真界』

重慶大道一巷靜 〡 新人文智能旅居

輕總價15-22坪 1-2房

建案網址: http://orim.fuyu-group.tw

接待會館：台北市大同區重慶北路三段38號

貴賓專線：(02) 2832-6000

建築代銷：馥鈺實業股份有限公司