產業園區南吹 嘉義轉型農工 馬稠後百業進駐

嘉義縣近年來進行產業轉型、創新，朝「農工大縣」前進，吸引不少大廠進駐投資。根據嘉義縣府統計，從2019年起迄今，光是超過10億元的投資案，就已累計達新台幣1054億元，其中包含了6家精密機械業、10家太陽能產業、7家觀光及服務業。嘉義縣長翁章梁表示，「嘉義現在的發展非常熱鬧，從農、漁業到科技業、無人機應用研發產業都聚集於此，可望成為台灣新興發展區域，也歡迎年輕人來尋找就業機會。」

嘉義縣於8月19日舉辦「2022嘉義產業驅動大南方系列論壇—台北場」，特別邀請包括嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋、國家實驗研究員科技與資訊研究中心副主任戴元峰、台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑等知名產官學界人士到場進行專題演講，從嘉義的產業轉型現況出發，深掘嘉義未來的發展潛力與產業協力策略，展現嘉義風光願景。

翁章梁指出，目前嘉義縣有6大產業園區，其中大埔美、馬稠後工業區，吸引超過百家業者進駐，招商狀況熱烈；而行政院拍板「台商回台土地需求」方案的中埔公館、水上南靖產業園區也預計在九月動土，另外，還有嘉義科學園區及亞洲無人機AI創新應用研發中心，都已經在規畫進行中。

2022嘉義產業驅動大南方系列論壇圓滿成功。圖/業者提供

除了科技產業，嘉義縣原有的農業及漁業其實也正走在轉型的里程碑。在漁業方面，布袋將成立水產加值園區，成為產、製、儲、銷之水產物流平台；在農業方面，嘉義縣是全國高山茶種植面積最大的茶區，因此未來梅山將設立高山茶試驗場，成為台灣第一座高海拔茶葉試驗場，而原本在桃園的茶葉改良場總場也確定南遷嘉義縣，更貼近台灣茶產地。

針對嘉義縣產業轉型，嘉義縣經發處長江振瑋則分享兩大策略，包括「改變產業結構，創造多元產業」，以及「提升產業服務量能，創造投資環境」。其中，大家最關心的商業生活機能，嘉義縣政府從交通、生活及房屋著手，將大眾運輸與觀光景點串連、導入餐飲、零售等生活娛樂服務，並規劃社會住宅、打造商圈、觀光工廠，形塑更適合工作及居住的環境，希望吸引年輕人才落腳。

而城市創生，除了加值產業以引進新的人口外，順應老人人口眾多的特點，發展智慧醫療產業等銀髮商機也是另一項未來趨勢。例如台數科與瑪帛科技聯手佈局遠距學習商機，就可提供老年線上學習與陪伴服務；又如以大數據偵測的AI辨識科技，可以提前預防老化或失智的判斷。老人不應該在高科技的轉型中被拋棄，嘉義縣可以變成全台甚至亞洲智慧化銀髮示範城市。

翁章梁說，嘉義縣未來將把產業定位在「智慧農業」、「精準健康」、「無人載具」等三大領域，希望奠定其在西部產業鏈中的重要角色，也盼產業轉型能讓更多優秀人才移居嘉義、返鄉發展。