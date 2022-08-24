中山商圈登《商周》封面 代銷：帶旺卡位買氣

8月中《商業周刊》以「0.25平方公里老商圈逆襲」讓赤峰街代表中山南西商圈，成為封面故事主角，敘說疫情重創西門町、東區，低迷的空店潮蔓延感染到北市各大商圈，唯獨中山南西商圈「越活越好」，租金逆勢飆漲近4成，稱霸台北六大商圈，並點出背後百貨透過APP、活動行銷，五星級飯店舉辦街區導覽，串連起商圈大小老店鋪新文創商家一起共榮的「生態圈」模式。新舊並存休閒時尚的生活氛圍，不僅讓中山南西商圈一店難求，更讓這0.25平方公里周邊的建案成交頻傳買氣夯。

隨後半區兩棟外觀拆架露臉，加上承德路第一排B棟 「大道區」主體鋼構拔地而起，「宏國大道城」展現出2100坪莊園級推案氣勢。

中山南西商圈內最具代表性的，就是2,100坪超大基地開發的「宏國大道城」案，建築規模共分四大棟，後半區兩棟前年率先推出並於短短一個月內迅速完銷，近期即將交屋；全區樓王為地上26層臨承德路的「大道區」，單棟總銷金額破120億，規劃80、90、200坪區域頂規產品，也進入預售倒數階段。今年初，後半區P&T操刀的經典石材外觀拆架露臉，商圈逛街人潮大老遠就能望見，一旁「大道區」主體鋼構也接續拔地而起，展現40米幹道首排壯闊的建築面寬。目前座落基地之一的接待中心將於10月底拆除、開始動工籌備，「西區帝寶」的豪宅氣勢在101團隊施工不間斷的努力下已可見一斑，預料尾盤又將再掀一波買氣。

傳真行銷表示，長安西承德路口的32層百米地標「京王」、南京西承德路口剛性坪數秒殺案「永陞奕居」，和市中心絕版規模指標案「宏國大道城」，堪稱傳真行銷「中山南西生活圈三部曲」，單價行情從9字頭一路來到120多萬的新高。隨著606億雙子星開發案進入請照開工的最後階段、300億台鐵E1E2都更案實施者評選正式出爐，整體西區門戶計畫動能強勁，光環加持力度最強的住宅市場就在中山南西生活圈。

傳真行銷專案經理江孝哲提到，從力霸、衣蝶、新光三越到誠品，中山南西商圈可說見證了台北市百貨繁華史，加上國賓、晶華、老爺、大倉久和飯店林立吸納國際客群，匯聚高檔消費，頂級商業地段的地位幾十年不墜。單戶過億的「宏國大道城-大道區」，買主多數有著西區發跡背景，對區域的發展脈絡不僅看懂更加看好，堅定懷抱增值期待，家族包層、資產汰舊換新、為子孫置產，惦惦呷三碗公半的低調特性讓銷售始終維持一定熱度與優勢。

接待位置：承德路二段111號

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