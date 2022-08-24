台南投資強勁 城市發展快速 房市銳不可擋

台南促進民間參與公共建設招商開紅盤，無懼疫情影響，2021年南市財稅局統計完成簽約案件11件，民間投資金額達270.14億元，無論簽約件數或金額皆創10年來新高，為南台灣招商冠軍，全台僅次台北，顯示台南城市正加速發展。

近年來，台積電加碼2兆元投資南科，美中貿易戰帶動台廠回台擴廠投資，大型土地開發案陸續招商，在高科技產業的帶動下，並配合多項市政建設及民間投資發展，加上台南房地產基期相較六都較低，漲幅空間也較大，在近期通膨的環境下，創造出台南房市的強大吸引力。

北區發展前景可期 商業進駐交通強化 新商業軸帶成形

快速發展中的台南，因而延伸交通上往返南科及市區需求，興建「北外環快速道路」對於台南的重要性不言而喻，通車後將縮短南科與市心距離，不僅連結了台南各區，更是南科菁英通勤的重要通道，在未來跨入台南市區第一站便是北區，因此北區從房市與經濟層面，政府的推動力道不言可喻。

從國際品牌選地指標看起，台南唯一美式賣場－好市多，首度插旗台南就選擇北區和緯路上，看重區域便利性以及高消費購物實力，更讓許多國際知名連鎖品牌紛紛進駐北區，如星巴克、UNIQLO等，都讓北區機能便利性更加強勁。

欣府城 環境機能圖。圖/業者提供

即將於東帝士舊址開幕的「南山台南廣場」預計於2023年開幕，興建12層複合式大樓，並計劃引進微風廣場、餐飲、影城等商業設施進駐，帶動北區軸帶的機能脈動，並與未來商20市地重劃、好市多串起全面蓬勃的商業發展，推升商圈的穩定成長，錢景可期。不斷有新商業型態進駐的區域，代表了整體地段的價值持續被看好，投資與消費陸續湧入。

巴巴事業從過去就看到北區的潛力，已有文元及第．公園樓、太學樓等北區指標作品，更購入北區鄭仔寮重劃區最精華和緯路基地，近期推出的「欣府城．一品樓」，擁街廓朗闊並綠意豐富，被19座公園環繞，低密度開發高綠覆規劃，有著富人居聚落的美名。近期推出後人氣話題不斷，除了地段經典，業績口碑更是獲得消費者肯定與支持。

34年欣實力淬煉，十大工法、雙制震 築構台南好宅

台南經歷維冠大樓倒塌事故後，對於住宅的穩固十分在意，巴巴事業透過在自身十大工法中的大樑直通設計，避免樑柱錯位搭接，均勻傳導受力，再加上採用戴雲發柱中柱耐震系統工法，有效提升結構柱的耐震抗性，並於結構體中使用日本制震第一的住友橡膠ＧＲＡＳＴ制震壁，將整體結構全面穩固，讓居住更加安心。

此次更與海內外大師合作，從外觀與日本國際團隊cdi共同著墨建築形體，打造嶄新國際地標建築，更與最懂台南的在地豪宅大師－王東奎建築師一起將居住的完整性完美提升，從舒適的棟距、魔術的超高坪效空間感、㊣雙衛浴，並於公設導入VAF空氣清淨系統，「欣府城．一品樓」打造在市中心真正好住的家。

接待中心：台南市北區文成一路&海安路三段口，貴賓專線：(06) 2813-666，個案網站：https://www.newland.tw/HeartofTainan