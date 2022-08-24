中悦栢軒打造「戶戶專屬充電樁」的智慧社區

隨著電動車市場的快速拓展，民眾對於電動車充電樁的需求也隨之增加，住家社區是否能夠安裝充電系統，已然成為房產購置的一項決定因素，愈來愈多的購屋者，將建案的充電樁規劃良窳納入考量。

台灣目前社區大樓成屋，不論是住戶想自己安裝充電樁，或是社區管理委員會欲全面規劃充電系統，往往都會面臨電力來源、安裝施工、安全疑慮以及後續管理的種種問題。

社區位於桃園高鐵站前的八京建設「中悦栢軒」，在建築施工時，已經洞察到未來電動車趨勢，在地下室停車場48個柱位預留充電樁專用線路，串接社區公電，並配置管理系統。中悦栢軒管理委員會在得知八京建設最新豪辦「中悦ITC」之貴賓車位，皆已全面配置充電樁，且每戶標配一支雲端智慧充電樁後，欲效仿其規劃，目標在於讓中悦栢軒「每戶一樁」，經由八京建設推薦，找到世界級的智慧充電樁台灣代理經銷商「和家國際」協助規劃，在住戶車位旁都先能預留好充電線路，戶戶可以設置專屬的充電樁。

中悦栢軒管委會李主委表示：「管委會一直希望每戶皆能擁有專屬的充電樁，經由八京建設推薦，與「和家國際」配合，從一開始的評估規劃，有效的溝通及建議，最終完成安裝，均展現高品質的專業與服務。也很感謝八京建設在一開始的建築規劃電動車充電系統就有良善的佈局，使得這次充電樁增設線路的工程能夠省去上百萬的建置費用，輕易地完成，讓中悦栢軒成為其他欲安裝充樁系統設備社區規劃的指標！」。

中悦栢軒在充電樁工程竣工後，也躍升為目前全台少數全住戶配有充電樁系統的智慧型住宅，搭配和家國際所提供的充電樁管理辦法，無須物業人員管理、無須添購實體電腦中控主機、可支援任何品牌電動車、住戶可使用儲值卡或行動支付即可快速啟用充電，不論是住戶使用上或是管委會管理上，既方便、簡單又有效率，讓中悦栢軒成為其他欲安裝充電樁系統社區規畫的指標。

和家國際－Noodoe智慧充電樁廣告文宣。

八京建設總經理鄭桂林說：「現有社區大樓想要安裝充電樁系統，其實並不困難，首先擬定出一套完善的充電樁管理辦法，確保在未來的管理上社區不會花費無謂的人力、精神與費用。再來就是向台電申請「專設一戶」獨立電表，將電力來源與原本的配置做區分，用的安心。」他同時也表示，八京建設與和家國際合作已久，對於和家國際一直以來的專業服務給予極高的評價，位於青埔特區的商辦大樓新案「中悦ITC」同樣由和家國際提供完整的規畫、管理辦法建置與施工。鄭總經理相信跨界的共同努力，將能帶動整個電動車、充電樁與社區間的正向推進，創造更多節能智慧社區。

八京建設豪辦－中悦ITC首推「戶戶有充電樁」。

電動車產業與市場瞬息萬變，不僅是車商之間推陳出新的實力較勁，也考驗著充電樁與建築業者之間的服務、配合及應變能力，真正懂得符合民眾及社區需求，協助解決問題，才能成為用心建設、優質廠商、幸福社區的三贏局面，一起迎來屬於電動車的全新世代！

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