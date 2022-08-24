頂級地段、品味建築 農16「遠雄PARK16」菁英首選

集百貨、綠地、捷運、輕軌及明星學區優勢於一身的農16特區，被視為北高雄地區最具代表性的富人聚落，且區域房價屢創新高，入手門檻高不可攀，尤其凹子底森林公園四周多為大坪數規劃，早早被豪宅建案所佔據，中小坪數產品相當稀有，而遠雄建設聯袂林子森、林伯諭聯合建築師事務所傳承隈研吾流，以「精緻奢適」為本質，於龍華國小首排推出20~40坪訂製小宅「遠雄PARK16」，滿足都市菁英購屋、家長替二代置產之品味需求。

基地位於高雄市鼓山區龍德路、富農路口的「遠雄PARK16」坐擁義享天地、近距漢神巨蛋，未來亦有富邦人壽48層複合式大樓BOT案、聯上停35BOT案，百貨商場、星級飯店、城市水族館、影城、超市及眾多美食餐廳環繞，加上串聯好市多、捷運紅線凹子底站及大順路環狀輕軌，立於北高雄經典不敗之地段，成為富人名流眼中的超級蛋黃區，吸引不少具有前瞻眼光的置產族搶先為二代購屋，以及追求品味、收藏價值之都會菁英入主。

除了地段極其珍貴稀有，建築設計、公設規劃及建材配置更是「遠雄PARK16」成為區域焦點之關鍵！全案設計地上19層、地下6層住宅產品，零店面設計，規劃1房20~26坪、2房30~35坪、3房40坪，遠雄建設邀請師承隈研吾、旅日建築大師林伯諭操刀，在繼「水京棧國際酒店」、「巨蛋旅店」、「一品花園」、「中央花園」及「美術皇居」等話題之作後，為這塊絕版基地量身訂製，將日本南青山低調人文奢華之意象揉合至建築語彙當中，打造出獨具時尚品味之建築。

「遠雄PARK16」 公設規劃以「精緻奢適」為本質，滿足都會菁英生活品味。(3D示意圖)

此外，洞察近年都會菁英新生活型態，遠雄建設在此案上琢磨多時，以「精緻奢適」為本質，從規劃細節、居住感受、建築品質到選材配備，不僅超越市面上小宅規模，打造高空泳池會館、交誼咖啡廳以及健身房之奢華公設，嚴選高規格國際級品牌、旗艦型建材配備，搭載德國頂級工藝 Noblessa廚具、全室安裝頂級YKK水密窗，隔音防水一次到位，戶戶標配日本精品TOTO全自動智慧馬桶，見微知著可見用心，細緻規劃符合頂級客之需求。