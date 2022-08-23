亞東預拌打造綠色循環永續預拌混凝土

建築材料包羅萬象，其中尤以混凝土堪稱建築結構中的關鍵材料，其品質優劣影響建築安全甚鉅，一般營建業者對於混凝土的選擇更需慎重為之!

2022亞東預拌經營團隊(圖中為金崇仁總經理及總公司一級主管)。

近年隨循環經濟、ESG(環境永續管理指標)帶動下，國內知名的「亞東預拌混凝土公司」亦秉持嚴謹的態度、創新的技術開發各式不同用途的高性能混凝土，供應建築業利用「安心材、綠建材」打造「安心宅」給所有國人!一般民眾買房子最怕買到「爐碴屋」，過去由於檢測技術不足，衍生許多房屋買賣糾紛，亞東預拌將具有專利的「AMS砂石爐碴快篩檢測法」特別無償授權台灣區預拌公會訓練全國1,000位以上預拌業品管人員，杜絕砂石誤用摻入電弧爐煉鋼業還原碴，確實為亞東塑造「技術亞東」、「品質亞東」及「公益亞東」最好形象。

亞東預拌專業人員細心檢測混凝土品質為民眾居住正義把關。

該公司近期在台灣地區與產、官、學、研各界努力推動下，協助行政院環保署制訂預拌混凝土產品碳標籤之類別規則(PCR)，並以無私的精神讓其他預拌同業也可以依循標準申請。亞東預拌研發的低碳綠色混凝土強調能提供高性能與品質保障，除了低碳水泥外更利用卜作嵐材料(爐石、飛灰、矽灰)讓混凝土更緻密、強度發展更完善，能降低混凝土後期產生白華與劣化的鹼骨材反應情況，由於混凝土需具有緻密不滲水的特性，因此亞東預拌在開發耐久型緻密混凝土時，兼以科學方式檢測混凝土耐久性，致力讓硬固混凝土性能不僅僅只有強度，同時更能達到水不滲、鋼不銹、樓不倒的特性。亞東預拌首度於今年5月取得國內第一張混凝土產品碳標籤證書，4000psi之一般配比與低碳配比減碳25%；5000 psi之一般配比與低碳配比減碳28%。亞東預拌目前有9廠取得營建研究院GRMC優質混凝土標章、有5廠取得內政部建研所綠建材H類標章，並取得英國標準協會BSI之ISO14064溫室氣體盤查、ISO14067碳足跡、ISO14046水足跡認證，另外近期在製程中導入回收水的再利用、砂石再利用、膠結材的再利用等，獲得國內首張預拌混凝土業BS8001循環經濟認證，為混凝土邁向低碳及碳中和途徑一大步。

亞東預拌總經理金崇仁帶領公司邁向卓越。

近年隨溫室效應致使環境變遷產生的影響已蔚為全球性問題，鑑此，亞東預拌藉由性能設計重建，依混凝土厚度與強度需求供應透水混凝土，規劃人行步道、停車場或消防通道等，承載強度需求，搭配專用的化學摻劑，改良產品本身的「黏滯性」與「凝結時間」，大幅提升產品性能(透水係數達6350~19050mm/hr，黏滯性可維持2小時不損失)。

亞東預拌屬於遠東集團亞洲水泥轉投資事業，承襲亞泥參與全球水泥及混凝土協會（GCCA）成員主導全球水泥及混凝土淨零排放策略之使命，積極推動綠色發展及永續成長，朝向研發低碳環保永續之水泥及高性能混凝土產品，近期亞洲水泥花蓮廠更領先業者，自主開發生產卜特蘭石灰石水泥（PLC），並成功獲得美國訂單，此低碳產品可比一般水泥減低8%的溫室氣體排放，亞泥亦已向經濟部標準檢驗局提出修訂國家標準的申請，希望在我國CNS15286水硬性混合水泥標準中納入卜特蘭石灰石水泥，確保國內標準能與國際接軌、加速國內低碳水泥發展。