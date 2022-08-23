台中的單元奇遇！ 餐飲老闆共學聽力黏著度的魅力

台中的指標餐廳清一色都位於公益路上，現在更成了眾品牌定錨的決戰區，光是米其林、必比登推薦餐廳，就有8間。服務業PODCAST第一名的「大店長晨會」主持人尤子彥與丹源建設合作，分享如何利用聲音的力量，讓聽眾看不到、卻還是對自家產品念念不忘，進而變現。

將美食當成文化來推廣，歷來已久，許多高級餐廳還提供「桌邊說菜」的服務，讓民眾對用心製作的美食，印象更加深刻。直到2020年 PODCAST 元年後，因擴散力強，成本低，不到二年，就成了自媒體的新興戰場。

「丹源齊玉」建案搭配的下午茶點特別邀請榮獲米其林的金悅軒餐廳港點，讓貴賓品嘗，備感尊貴。圖/業者提供

「過去，我也對PODCAST不是很有興趣。」尤子彥出身商業週刊平面媒體、雜誌，擅長文字採訪，對於聲音能塑造的力量，曾經抱持懷疑的態度。但節目開播後，他發現許多廣播公司都轉進PODCAST領域。而他的聽眾則多以30－40歲為主，流量拉升，節目訴求也愈來愈清楚。

此外，許多餐飲品牌都默默在做「美食」的聲音行銷，以此傳達創辦人的生活理念、做法等，其中不乏知名業者。

例如講節氣為主的舊振南，錄製吃頂呱呱炸雞的聲音，在節目中當成音效，提升民眾對品牌的印象；種子音樂創辦人田定豐人生大起大落，近年推動蔬食文化，他的節目則以為觀眾讀書為主的「安眠書店」，各種創新的企劃都帶動了相當高的流量。

尤子彥表示，許多老闆砸下重金經營品牌，現今民眾的生活圈由更多的串流影音、Youtube、Podcast 佔據。藉由簡單輕便的工具，品牌可以成為「自媒體」，節氣、歷史、食材、管理都可以拿來講故事，以「類知識」的方式，穿透力更強。

此外，品牌也能成為KOL（意見領袖），並傳達品牌理念，與粉絲、潛在粉絲有更直覺的溝通，深化品牌形象，但莫執著馬上在平台變現，粉絲在PODCAST黏著度增加後，會進而到實體店面、網路商店進行購買。

負責銷售丹源齊玉的禾太廣告行銷銷售副總曾炯峰也在現場聆聽，他表示，銷售第一線的觀察也是如此，民眾的生活方式、接收訊息的管道，的確一直在改變，許多民眾都是看Youtube、臉書廣告來賞屋。而以建商而言，以往大家都喜歡「公園第一排」，但到了今日，「美食第一排」似乎更受歡迎。

銷售第一線的觀察也是如此，民眾的生活方式、接收訊息的管道，的確一直在改變，許多民眾都是聽PODCAST、看Youtube、臉書廣告來賞屋。圖/業者提供

以「丹源齊玉」為例，距離公益路的 8 家米其林、必比登餐廳，僅200公尺；離萬坪公園、李科永建築圖書館等，步行可到；距離高速公路、高鐵，車行10 分鐘，可說集結了中部企業家、醫師、科技新貴最認同的居所條件，其中又以精品三房最受青睞。

「丹源齊玉」距離公益路的8家米其林、必比登餐廳，僅200公尺，許多餐飲業老闆紛紛下訂。圖/業者提供

5G 時代、低軌衛星通訊的來臨，網路對民眾生活的影響也將繼續發威，尤子彥認為大家現在就可以開始做製作自己的PODCAST，讓自己也擁有一份獨特的聲音力。