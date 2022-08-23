2022國家卓越建設獎 將捷集團奪下兩獎

台灣建築界最高榮譽「國家卓越建設獎2022」於上週五（8/19）假台北君悅酒店舉行頒獎典禮，現場並邀請到了現任副總統賴清德蒞臨致詞及頒發大獎。本次典禮除了頒發國土建設特別貢獻獎、年度建築人物獎及各類獎項等，也代為頒發2022全球卓越建設獎。

全球卓越建設獎由主辦單位中華民國不動產協進會推薦國內優秀作品角逐，台灣代表作品於今年拿下了4金7銀的佳績，是歷來獲獎最多的一次，驚豔全球。將捷集團與新北市政府合作的BOT案「滬尾藝文休閒園區」，拿下了全球卓越建設獎環境類銀獎，並由集團副董事長林梅婷上台授獎。滬尾藝文休閒園區坐落於新北市淡水區，可遠眺觀音山與淡水河景，園區結合酒店、商場、學習、藝文、影城等休閒設施，綠覆率更高達81%。設計上採用融入環境、低調隱身的方式，不破壞天際線，並以純白的色調凸顯綠色地景。2019年並獲得新北市政府環保局頒為「鑽石級綠建築」（最高等級標章）。

不動產協進會理事長張麗莉表示：國家卓越建設獎今年已邁入第17屆，本次更有超過260件作品報名參選。在將近三個月的評審過程中，她更深刻感受到台灣公私部門在建設上的用心及追求完美的執著。

而多年來都參加評審工作的名譽理事長林長勲，於去年起擔任副總召集人的職位。藉由深入參與，他也親眼見證了台灣不動產建設業前進的腳步。他除了讚賞參選單位爭取榮譽的精神，也欽佩評審單位在4至6月間，不畏疫情和烈日高溫，風雨無阻地完成評選任務。林長勲也提到：

透過（不動產協進會）這個平台，我們可以與世界不動產業發展同步，也可以讓台灣在國際上發光發熱……讓我們一起追求卓越，榮耀全球，台灣發光。

將捷集團另一件參選作品「將捷之森集合住宅大樓」也獲得了國家卓越建設獎最佳規劃設計－住宅類的卓越獎項，並由執行長林莉婷上台領獎。將捷之森是將捷集團位於淡水區的地標型建案，以散步生活學為建築核心，行路間即是生活。將捷之森在規劃設計上，除了著重地貌與原始的自然生態，包容山、海、河、林，更以集團所有的專利營造工法打造全齡宅，更貼近高齡人口需求，讓住戶不止享受生活，也能住得安心、放心。也因秉持著以人為本、永續明日的精神，將捷之森規劃案也獲國家卓越建設獎最佳規劃設計卓越獎項的肯定。