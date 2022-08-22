全國百大耐震認證 「誠果禾樂」板橋三商圈核心

隨著房市回歸到基本需求面，拿到票房保證的關鍵在於，區域商業機能的多元性及未來性，持續看俏的人口紅利，及可帶動就業機會的產業聚落，而板橋區國慶路生活圈緊鄰新板特區、府中商圈以及亞東醫院商圈，挾政經、商業及交通地利優勢，成熟的機能條件，又有遠東TPARK園區巨擘之菁英居住需求，成為都會新貴購屋首選區段，而誠果建設憑藉著精準的選地目光，在國慶路124號旁推出22層高的地標建築「誠果禾樂」，以十年磨一劍的建築功力，擠進全國百大耐震認證。

便捷交通機能，住在「誠果禾樂」十足愜意。

「誠果禾樂」所在的國慶路生活圈，位處新板特區、亞東醫院、府中商圈黃金三角中心地段，300公尺內有11條公車路線、500米內4座合計近萬坪公園綠地環抱，5分鐘內汲取板橋最精華的生活軸線，並鄰近產業重鎮之遠東通訊園區TPARK，吸引不少科技新貴落地生根。

新板、亞東、府中與重慶商圈，食衣住行面面俱到。

而科技聚落為支撐房地產的關鍵，TPARK近年吸納Google、Amazon、Microsoft、Sony等科技巨擘進駐，此外，中華電信雲端中心也選擇落腳於國慶路，產業龍頭有志一同選擇該生活圈周邊，不僅是為了避開土壤液化區與地震斷層帶，避免營運不中斷，且高鐵、板南線、環狀線、客運及台鐵匯聚於此，便捷的交通更是大型企業商轉營運的必要條件，國慶路地段價值不言可喻。

中華電信板橋IDC暨雲端資料中心。

誠果建設深耕板橋地區多年，熟知該地段的價值，以嚴謹的建築工法興建「誠果禾樂」，由設計101大樓結構之永峻工程把關，為了從設計規劃到施工監督取得「全程認證」的耐震品質，建商也不惜投入漫長的時間、龐大的建築成本，邀請第三方公正技師駐場勘驗超過2年，取得雙耐震標章、躋身全國百大耐震認證名宅行列。

「誠果禾樂」近期即將完工，預計2022年第4季取得使照、2023年第1季交屋，相較於預售案受到缺工缺料影響，工期無限延長、售價反映未來價格，該案施工、營造原料不受市場波動，建築品質眼見為憑，且配有採德、日系進口建材，包含YKK氣密窗、 5+5 LOW-E玻璃、V&B面盆馬桶、INAX免治馬桶座及Grohe五金龍頭，用料皆是一時之選。

全案基地超過600坪，規劃15~34坪1+1~3房，為成熟商圈少見稀有大基地產品，且零地主戶零店面，對於自住客而言，不需要冒著盲選風險賭身家，更可即刻入主安心又實在。