鐵路地下化與危老都更 左營區成房市巨星

高雄近年來積極推動城市轉型，為促進市中心土地活化，都市更新的腳步愈來愈快，除公辦都更外，自辦都更如火如荼的展開。過往因為鐵路地表隔閡，分割左營巨蛋特區與美術館特區、蓮池潭的優美景緻，隨著鐵路地下化完工，縫合城市地表，新莊仔路與勝利路打通，周邊地利也隨之水漲船高，也讓左營區域價值再次被看見。

北高雄左營區因地段精華開發較早，因可開發素地幾近飽和，土地取得不易，想要入籍精華地段購買新屋難度更高，舊有建物動輒高達3、40年的屋齡，建築物隨著時間風化，不僅外觀斑駁影響市容，同時伴隨著建築結構體安全疑慮，透過都市更新，不僅能翻新城市景觀，更同時活化土地價值，也為區域增加新未來性。

浤圃巨星位於左營巨蛋特區，擁豐富生活機能。

高雄在地建商浤圃建設看好北高左營地段價值，同時以整頓城市容貌為願景，近年來也積極投入危老都更行列，其中最受到矚目就是位在左營巨蛋、高鐵特區核心的危老重建全新大樓案「浤圃巨星」，近期也即將登場。

「浤圃巨星」基地即座落至真路與華夏路口，位於巨蛋與高鐵特區核心，鄰近勝利國小明星校區、左營火車站與鐵路綠園道，車程約五分鐘可抵達漢神巨蛋購物廣場、高鐵左營站，且自從勝利路與新莊仔路打通交通後，也可快速串連大美術館特區、蓮池潭與左營舊城區，具備豐富休閒觀光機能。

鐵路地下化帶動巨蛋特區效應外溢加持，「浤圃巨星」不僅地段精華，在危老話題與浤圃建設品牌力，再加上北高科技議題帶旺，刺激科技業置產剛需，一連串利多加持下，「浤圃巨星」已為區域新行情帶來嶄新價值。