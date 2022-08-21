台灣櫻花進口家電台北體驗中心擴大喬遷 頂級服務體驗更便利

近三年來因新冠疫情造成宅在家趨勢，也間接帶動自煮風潮，在家下廚儼然成為後疫情時代的必備技能。台灣櫻花（9911）看準進口廚電成長趨勢，全新改裝並擴大台灣櫻花進口家電體驗中心服務範圍，日前將台北體驗中心正式擴大喬遷至台北市中山區民生東路三段，鄰近捷運中山國中、行天宮站，以及建國高架，周圍停車相當方便，消費者要享受頂級服務體驗，將更為便利。

19日台灣櫻花特別為進口家電台北體驗中心舉辦以「Enjoy Cooking, Keep Chilling」為主題的VIP開幕酒會及開幕剪綵典禮，台灣櫻花總經理林有土當天並親自蒞場與貴賓們一起開幕剪綵。

米其林主廚運用Electrolux廚房電器展現精湛料理，開幕貴賓齒頰留香

開幕當天並特別邀請到今年剛入選2022年米其林指南的「ANTICO FORNO老烤箱」餐廳主廚吳治君，運用北歐百年精品家電品牌「伊萊克斯」的蒸烤箱與感應爐，製作慢燉牛臉頰佐櫛瓜乳酪燉飯，用感應爐的小火慢煮，香濃滑順的乳酪燉飯，搭配入口即化的牛臉頰，讓現場貴賓吮指回味。

圖左起ANTICO FORNO老烤箱餐廳主廚吳治君、伊萊克斯台灣分公司總經理余倩梅、台灣櫻花總經理林有土、稻森町法式甜點主廚Pia在伊萊克斯產品體驗區合影。圖／台灣櫻花提供

法式甜點大師經典重現當紅實境節目「來吧！營業中」爆紅甜點

同時，活動也特別安排稻森町法式甜點鋪主廚Pia，經典重現當紅實境節目「來吧！營業中」爆紅甜點「巧克力泡芙」。現場使用svago烤箱，烘烤出外酥內軟的泡芙外殼，再用svago感應爐小火燉煮出香濃滑順的奶餡與焦糖榛果醬，讓現場貴賓欲罷不能，想一吃再吃，再搭配現場提供的粉紅氣泡香檳與開胃小點，讓貴賓盡享夏日午後的愜意時光。

稻森町法式甜點鋪主廚Pia運用svago廚電經典重現當紅節目爆紅甜點。圖／台灣櫻花提供

台灣櫻花表示，進口廚房電器市場銷量逐年上升，即使在疫情期間仍突破重圍，逆勢成長三成，主要因進口廚電的普及度與接受度提高，例如被稱為婚姻三機之一的洗碗機，近5年成長將近70％，打破手洗比較乾淨的迷思，用機器取代人力，不僅省水省電，還能大幅減輕家務負擔，讓洗碗機成為購置新家的必備廚電。而近期流行的開放式廚房設計，也讓無明火的IH感應爐逐漸取代傳統瓦斯爐，不僅使用更安全且油煙也更少。

另外，也因為新冠疫情的推波助瀾，民眾居家自煮的時間大幅提升，且更重視自身健康，由於洗碗機的高溫洗程可有效殺菌，讓居家碗盤、餐具使用更為乾淨衛生，同時，運用蒸烤箱烹煮食材，不只少油還能鎖住食材營養素，更快速便利。

尤其，現在房地產市場競爭激烈，許多建設公司會透過配備進口廚房電器提升房屋價值，增加買氣，這也是讓進口廚電銷量逆勢爬升的重要因素之一，預期今年下半年疫情趨緩，交屋潮來襲，預期進口廚電市場將持續看漲，台灣櫻花進口家電抓準時機，將進口電器服務升級，期盼能獲得更多顧客青睞。

位於台北市中山區商業地段的台灣櫻花進口家電台北體驗中心新館共有2層樓，展示全新系列旗艦商品，且提供免費產品教學與體驗服務，全館採預約制，諾大空間展示高級進口家電，一樓門面展示北歐瑞典百年，世界家電領導品牌伊萊克斯Electrolux，二樓則展示由台灣櫻花獨家引進銷售，簡約奢華的歐洲廚電品牌「svago」。

台灣櫻花總經理林有土表示，「台灣櫻花進口家電體驗中心」在售前、售中、售後提供客戶全方位的服務，在售前，體驗中心可提供專業的產品諮詢，售中客戶可以預約免費體驗，現場提供完整的產品展示及專人解說實際操作使用，讓消費者一站滿足需求，售後則提供免費的產品使用教學，消費者甚至可以自帶食材，前往體驗中心實際烹飪。最重要的是，這些服務是要讓消費者覺得便利，也是此次遷移新館的目的。

林有土並表示，除了使用教學及體驗，體驗中心也主動推廣由常駐的品牌烹飪大使，定期舉辦廚藝課程，運用現場廚電烹飪各國料理，也會安排當紅的親子廚藝課程，完善的廚房空間亦提供租借服務，讓更多消費者實際體驗品牌及產品的美好，輕鬆享受頂級廚房的烹飪時光。

伊萊克斯以「瑞典理念美好實現」的品牌精神，持續推出多款貼近人心的高階廚電商品，包含內建繁體中文的極致美味900 SteamPro KOAAS31X專業舒肥蒸烤箱，將主廚級的料理手法「Sous-Vide 低溫舒肥烹調」輕鬆帶入家庭生活，讓在家自煮也能享有星級料理。現場亦展示全新上市的極致美味700 五口感應爐EHI977BE，大面板設計可一次烹調多道料理，單口5200W超大功率，快速加熱甚至大火爆炒都游刃有餘，無明火的爐具烹調讓廚房不再燥熱，感應爐的熱效率高，能源不溢散且油煙少，更適合追求健康煮食的國人，全新的PowerSlide滑移變溫功能藉由滑動鍋具就能改變烹調溫度，一秒變大廚，另有SenseFry煎炒控溫感應，精準控溫讓美味更加分。

享受完美料理過後，杯盤狼藉總讓人困擾，伊萊克斯亦推出極淨呵護系列的110V洗碗機，符合台灣家庭用電需求，以卓越的洗淨技術，超越手洗的無菌保護與人性化設計，減少家務負擔，讓清潔更輕鬆，防疫更升級。

另外，近年專營設計師客群的「svago」，其時尚外型與嵌入式的貼心設計，讓廚房整體視覺更一致且更安全，線路不外露的嵌入式產品特性，也對有幼兒與毛孩的家庭特別友善，其節省空間與多能功的產品設計，深深擄獲許多年輕小宅夫妻的心，不只讓廚房動線更順暢，利用有限的空間體驗多種烹調廚電，對於趕時間的上班族，下班後也能輕鬆變化出多道料理，讓全家人都能「Joy of cooking」樂在廚房每一刻。

「svago」品牌及商品展示。圖／台灣櫻花提供

而「svago」今年全新上市的橫式雙口IH感應爐VEG2380亦加入符合中式煮食習慣的「AutoCook 自動燉煮」功能，只要將食材丟入鍋中，設定好時間火力，完美燉煮料理自動上桌，無須在旁顧火，可把更多的重心投入家庭的情感交流，提供美好的生活體驗。

台灣櫻花進口家電台北體驗中心也預計在8月下旬，將連續舉辦2場免費廚藝課程，讓消費者搶先感受進口精品廚電帶來的美好烹飪饗宴。其中一場親子課程，由品牌烹飪大使帶著家長與小朋友，手做黑旋風雪Q餅，課程中小朋友穿著小小廚師服親手製作甜點，完成後還可獲得結業證書與徽章，另一堂則由烹飪大使示範鳳梨莎莎手撕雞塔可，讓貴賓在炎炎夏日午後共享酸甜的美好滋味。

台灣櫻花進口家電以優質服務為宗旨，創造美好消費歷程

台灣櫻花進口家電秉持台灣櫻花的服務理念，365天的客服專業諮詢及全台技術維修網絡，搭配北、中、高三處體驗中心的教學體驗，提供完善的售前、售中、售後服務，為消費者創造美好的消費歷程。