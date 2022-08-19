2022國家卓越建設獎頒獎 永續韌性新建設 臺灣之美獲國際肯定

不動產業界年度最高盛會—2022國家卓越建設獎頒獎典禮19日在台北君悅酒店隆重登場，活動同去年採分場、分流方式舉行；出席貴賓包括產官學各界重量級人物，與所有公私部門得獎單位共襄盛舉，一同分享得獎喜悅。

主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟臺灣分會理事長張麗莉開場致詞感謝來賓們的配合與支持，今年「國家卓越建設獎頒獎典禮」一天分為四場舉辦。張麗莉指出，今年參選案件數量逾270件，其中展現了建築人們對建築品質、環境美學與生態保護的堅持；而在「2022全球卓越建設獎」的表現上，臺灣榮獲4金7銀的亮眼成績，可以看見臺灣生活環境與工程品質的全面發展與提升，深獲國際認可。

中華民國不動產協進會理事長張麗莉指出，今年參選案件展現了建築人們對建築品質、環境美學與生態保護的堅持。圖／黃台中

張麗莉表示，臺灣爭取到2022世界不動產聯盟全球領袖高峰會的主辦權，將於今年12月在高雄舉辦，屆時歡迎大家一起蒞臨高雄參與這難得的國際盛會。

連續兩年出席頒獎典禮的副總統賴清德指出，中華民國不動產協進會從95年起首次舉辦「國家卓越建設獎」，迄令已經第17個年頭，透過甄選國內公私單位優質的建設作品，提升國內建築品質及人民居佳環境，同時推薦優秀作品代表我國參加「全球卓越建設獎」，讓國內不動產作品及團隊躍上國際舞台為國争光。

副總統賴清德指出，「國家卓越建設獎」，讓台灣建築人才與各國建設業接軌，提升臺灣整體及全球建築業的實力，催生更多臺灣作品前進國際，讓世界看見臺灣的多元風貌。圖／黃台中

賴清德指出，近年來國人對於建築美學、環境文化的重視日益增加，希望在中央、地方共同努力下，打造出真正符合社會需要、代表臺灣在地的人本建築。

賴清德再次感謝不動產協進會致力推動建築專業知識與經驗分享，舉辦「國家卓越建設獎」，讓臺灣建築人才與各國建設業接軌，並從中攝取養分，提升臺灣整體及全球建築業的實力，同時催生更多臺灣作品前進國際，讓世界看見臺灣的多元風貌。「感謝這些年來眾多建築作品及團隊，不僅改善臺灣城市的文化素養，形塑我們城市優美的魅力，更讓國家在世界的舞台發光發亮。」

評審團總召集人黃南淵強調，今年有非常多具有創意的作品，在人文、環保與地方文化特色，所展現的建築美學、文化價值觀等，都受到評審團相當的肯定。黃南淵回顧這17年來，在多年的建設理念及意見交換下，所取得的共識及內涵，無疑是推動社會進步的動力；獲獎不僅是榮耀，而是一種足以影響社會文明進程的活動。

評審團總召集人黃南淵強調，今年作品在人文、環保與地方文化特色，展現建築美學、文化價值觀，受到評審團的肯定。圖／黃台中

2022-2023世界不動產聯盟會長蘇珊．葛林菲德女士（Ms. Susan Greenfield）專程蒞臨會場恭賀所有得獎單位；她表示世界不動產聯盟的核心任務在於鼓勵分享優良典範及促進聯盟內的協同合作，臺灣「國家卓越建設獎」在表揚卓越的建築作品的同時，完美體現世界不動產聯盟（FIABCI）之精神，過去有許多此獎項的得主進一步獲得全球卓越建設獎金獎及銀獎的榮耀，是臺灣之光。

世界不動產聯盟會長蘇珊．葛林菲德女士專程蒞臨會場恭賀所有得獎單位。圖／黃台中

今年「國土建設特別貢獻獎」的得獎人為行政院農業委員會水土保持局長李鎮洋、高雄市長陳其邁及戴育澤建築師事務所主持建築師戴育澤，「年度建築人物獎」得主為清水建築工坊主持人廖明彬；「綜合卓越成就獎」為新竹市政府「進擊的公園（含綠光、民族、長和、大庄、香山、南大、頂竹圍、關新公園）」、「汀甫圳通學步道與交通大學（博愛校區）周邊環境景觀改善工程」及晨禎營造公司「丰二三晨禎營造企業總部大樓」。

副總統賴清德(中)頒發綜合卓越成就獎。圖／黃台中

「2022國家卓越建設獎頒獎典禮」於掌聲中落幕，也為今年度不動產業界年度盛事畫下圓滿句點。每一位獲獎者帶著榮耀與祝福滿載而歸。主辦單位期盼未來各界持續攜手、共同進步，為臺灣創造更美好的生活環境。

副總統賴清德(右四)頒發年度全球卓越建設獎臺灣四金得獎單位，不動產協進會理事長張麗莉(左一)、世界不動產聯盟會長蘇珊．葛林菲德女士(左四)在場同享光彩。圖／黃台中