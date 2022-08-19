台糖8月19日「高雄少康營區、亞洲新灣區、新市鎮商業用地暨楠梓觀光旅館區招商說明會」

台糖公司為回應廣大台商回流投資需求，並積極活化高雄市內大面積商業區土地，規劃採地上權模式，釋出分別位於高雄亞灣、駁二、小港少康營區、楠梓、橋頭新市鎮等區域的5塊土地，總面積達34.28公頃，供有意願投資業者規劃開發。於8月19日(週五)下午14:00分於台糖高雄物流園區國際會議廳舉行「高雄少康營區、亞洲新灣區、新市鎮商業用地暨楠梓觀光旅館區招商說明會」。

台糖少康營區商業區位於小港區，高雄國際機場南側，占地9.53公頃，由於緊臨大型公園及機場景觀的優勢，該區商業區可作為賣場、國際商旅、醫療觀光服務等用途，提供當地招商引資、發展經濟。全聯在去年以權利金6,610萬元，標下少康營區小港區松金段11地號2,140.88坪的商用地上權，希望未來能再引進不同型式及規模的商場，以開發商業設施為主要開發方向。

亞洲新灣區部分，台糖公司提出兩塊大面積商業用地-港埠商業區和特貿7區。港埠商業區緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區和高雄流行音樂中心，範圍涵蓋大義倉庫區、綠地和停車場。台糖公司提出綠地和停車場區域，佔地4.32公頃，建蔽率50%，容積率高達1000%，如廠商認為建蔽率過低的話，公司可與市府協議調整都市計畫，該案需進行一宗基地的整體開發，可作為商辦、旅館、企業總部、文創基地或複合式商場。特貿7D面積2.65公頃，特貿7E面積0.1公頃，皆位於成功二路旁，臨接夢時代購物廣場。三宗基地均位處商業熱點，交通便捷。

新市鎮商業用地，基地位於高雄市橋頭區後壁田段，屬高雄新市鎮第一期範圍內，其122地號北臨經武路，東臨橋新七路，南臨新東一街，西臨橋新環路。123~126地號，東臨橋新環路，西臨橋新八路，北臨經武路。251地號，北臨經武路，南臨橋新環路，東臨橋新八路，西臨新中一街，面積為5.43公頃，原規劃為一般平民生活區，現因台積電進駐及橋頭科學園區之設立，建商大舉開發且交通便利，人口大量移入，全聯福利中心及旺來興業已嗅得商機搶先進駐，後續商業發展力道強勁。

楠梓觀光旅館區，基地位於高雄市楠梓區清豐段161地號及瓊蕉段260地號，其北臨典寶溪，東臨創新路，南臨土庫路，西臨清豐六路，面積為13.99公頃，原配合台糖育樂園及高雄都會公園之開發所設置，現於後疫情時代，親子型渡假飯店逆勢飛升，加上此處交通位置便利，具有發展潛力。周邊重大建設有高雄捷運青埔站、橋頭火車站，橋頭地方法院、高雄科技大學（第一校區）等，未來將會發展橋頭科學園區、捷運紫線及國家級社會住宅等，將引入不同階層之消費族群，具有可開發之先機。

台糖公司高雄區處經理洪天財表示，公司於108年及109年間已舉辦多場招商說明會，並持續參考業界廠商之建議對外招商引資，今年於鳳山華泰段11地號土地，成功以設定地上權方式與三井公司簽約合作，預計將投入100億元，帶動鳳山地區產業繁榮，另外於自由路側仍有1.5公頃土地待招商，青年路側小街廓土地將於8月底公開招商，如上述多筆土地未能符合業界廠商需求，歡迎參加投標。

招商說明會反應熱絡 點燃南北高雄商業動能。 圖／台糖公司高雄區處提供



說明會共吸引諸多各行各業有興趣投資者參加，不動產業如鼎宇建設、上揚國際、達麗建設等業者，及土地開發業如統正開發、新光三越、南仁湖育樂、大魯閣實業等業者均蒞臨與會，成功吸引投資者目光。台糖公司也期盼透過招商說明會，廣泛聽取各界投資商先進意見，收集各方建議、市場需求後作為後續招商之參考。