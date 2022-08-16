珍娜板娘首創時尚造型板 傳統老字號線板品牌再創巔峰

疫情重創經濟，不過房市熱潮卻依舊居高不下。隨著房市蓬勃，多樣性的居家設計風格，顯示出越來越多人更加注重生活環境的設計感與舒適感。隨著不同時代演進與交替，設計風格不斷推陳出新，從過去風靡一時的歐式和鄉村風、優雅經典的新古典風格和美式風格、到近期較具個性的工業風格和現代感強烈的簡約風、宅寂風等等，風格不斷衍變，但不變的是這些風格中所經常使用的裝飾建材，成了如何在預算內打造優質空間設計的一大重點。

說到裝修設計，多數人對於「線板」(亦稱線條)材料的認知多半陳舊，認為線板只是用來作為局部裝飾在天花板與牆面陰角處的線材。不過，根據台灣知名PU發泡線板建材業者「珍娜板娘」指出，其實「線板」材料可以透過設計手法體現相當多元化的運用方式。可以用在牆面做基本線框的造型，也可以透過「排列拼貼」的方式，創造更加創意且線條感豐富的視覺饗宴。

珍娜板娘是立壕裝飾建材的二代接班人，致力於傳統建材形象與商品的轉型，針對線板材料的款式與運用方式創造出許多市場首創，運用多變的線板材料創造更時尚的設計風格-「新裝飾設計風格」，跳脫過去市場對於傳統線板的刻板應用框架，強化線板可任意裁切、可任意排列設計、再搭配獨特色彩設計、手繪點金的仿金屬異材質效果，同時減少總令設計師傷腦筋的修補銜接之設計概念手法，讓線板不再是修飾的「配角」，多樣化的呈現手法也可以讓線板成為整體空間設計的「主角」。據了解珍娜板娘線板材料是高密度PU硬發泡材質，特性為防水、防潮、防蟲蛀、輕量且安裝簡易，好裁切好上色，可大大節省整體裝潢時間(省工)，裝修後的質感也具相當高的CP值(省料)，簡單時尚又多樣性，可降低許多裝潢預算，提高許多消費者裝修意願。

珍娜板娘獨家開發許多特色顏色款式， 讓不少設計師見到都相當為之驚艷。圖／業者提供

色彩上珍娜板娘也做出許多創新，消費者只要提供期望的色樣，板娘全台灣獨家的專業手工彩繪技術團隊就可以客製化上色，擬真度超過90%。然而上色本身不只是簡單噴上油漆，而是如同幫線板做彩妝造型一般，要進行繁複的前置保養程序，經過表面打磨、遮瑕修飾、上底漆、手工描繪色漆，甚至更進階做出彩繪設計效果，是一般案場油漆師傅現場幾乎無法達到的效果。

珍娜板娘獨家開發許多特色顏色款式，除了最受歡迎的質感莫蘭迪色系列外，還有市場相當熱門的多款擬真木紋色，以及能呈現出霧光感的珍珠色系列，更特別的是，珍娜板娘還獨家推出風格如同熱門台劇《華燈初上》般華麗復古的金色系列，色系包含玫瑰金、香檳金、紅口金、香檳銀…等多款可依客戶喜好調整的色系，整體光澤感十分有質感，無論是以點狀、線狀或是整面訂製噴塗，質感都不亞於市面上的鍍鈦金屬相關材料，讓不少設計師見到都相當為之驚艷。

珍娜板娘帶領專業的團隊服務全台灣各省市，提供當天送貨到府、線上線下即時服務 。圖／業者提供

完善的服務是企業永續經營的基礎，珍娜板娘帶領專業的團隊服務全台灣各省市，提供當天送貨到府、線上線下即時服務、全方位數位轉型訂購流程電子化、首創全台第一個線上360環景VR展館，讓消費者不用出門即可更直覺的了解線板裝飾材料的多樣性和可變風格。將不同的線板排列、設計裁切拼貼、異材質的搭配設計，巧妙運用顏色漸層或變化，讓裝潢風格更具特色，為裝修設計市場及廣大的消費者提供更多元豐富的選擇。

線上VR展館 https://bit.ly/39PoCWE

官網 https://www.lh-decor.com/series

官方粉絲團 https://www.facebook.com/lihhaur.pu.deco