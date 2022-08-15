台北華爾街轉個身 國揚吉麟鬧中取靜

今年7月6日新光人壽舉行台北市中山區「南東大樓拆除工程」，該大樓是新光人壽成立以來第一棟自有大樓，堪稱新光人壽「起家厝」，在新光人壽明年即將迎接60週年之際，這棟起家厝將重新打造為地上22層的商業空間，預計117年10月興建完工，可望帶動松江南京商圈活動量能再爆發。

松江南京商圈不僅是著名金融辦公商圈，至松山國際機場僅約10分鐘車程，具有交通便利之利基，且周邊商業繁榮，緊鄰食衣住行育樂景點，人潮洶湧，早年就有許多航運公司、紡織公司、旅行社等傳產集團總部進駐，也帶動附近金融業蓬勃發展，像是松江路與南京東路一帶，一直以來就有「台北華爾街」之稱

隨著都市更新近年成為翻轉台北舊市區居住環境的重要管道，坐落中山區吉林路170號旁的「國揚吉麟」，原為數棟舊公寓，在國揚建設耕耘十餘年，透過都更程序整合後基地面積約570坪，終於在近期公開銷售，將打造地上21層、地下4層之地標型建築。

坐擁松江南京繁華 居住吉林靜巷寧靜

「國揚吉麟」在區位優勢上，位於行天宮站、松江南京站雙捷核心地段，擁有吉林路的寧靜生活品質，也座落南京東路金融核心圈內，生活機能佳、交通四通八達，但比起信義區，或是敦化南路等其他金融商圈，松江南京生活圈的房價仍算平易近人。

尤其在新冠肺炎疫情衝擊下，不少台商企業、高資產客在這次全球資產配置的重要時刻中，願意將資金回流台灣，更衍生出資產保全、二代傳承、養老樂退等強勁需求，成為推升這波房地產買氣向上的關鍵力量。

回顧吉林路與松江路街廓為台北市早期發展的商業區，近年松江南京一帶有幾個指標高價宅建案如「大陸建設琢豐」、「德運京鼎」等相繼完成，吸引在地企業主相繼置產，成為該區房市的重要指標。

其實，吉林路更是台北市著名的「名人巷」，富商貴冑都曾落腳於此，繁華依舊，30年來卻是一屋難求，透過都更，除了擦亮城市新風貌，更提供住戶宜居便捷的生活環境，然而，台北市中心寸土寸金，都更土地的整合過程中困難度也高，但國揚建設永不放棄，多年來秉持房地產專業、耐心持續與住戶溝通，獲得住戶認同與青睞，更成為近年台北市都更案之佳話。

吉林路位居北市正核心，是台北著名的「名人巷」。圖/業者提供

國揚建設&大陸工程強強聯手

為了充分利用「國揚吉麟」良好的三面臨路立地條件，國揚建設以環境永續為規劃主軸，在社區的一樓後方保留出最大的私有庭園空間，讓基地和鄰棟之間，拉出大器的建築社交距離，在後疫情時代更符合通風採光要求。

「國揚吉麟」拉高建築尺度和規格，打造黃金級綠建築，集節能、生態、降低廢氣於一身的舒適健康宅。另一方面，為了提升居住結構安全品質，「國揚吉麟」在營造工程團隊也大手筆邀請大陸工程為「國揚吉麟」注入豪門血統，強強聯手把關品質。

「國揚吉麟」主力坪數規劃為77坪與86坪，共64戶，集品牌、珍稀、精工於一身。透過國揚建設用心規劃，不只看見街廓環境現在的樣貌及未來的發展，還能看這片土地的歷史軌跡，看到歲月累積下來的故事情懷，尤其在台北這座百年都會，這樣的眼光能讓每次的建築作品，都帶有一種承先啟後的味道，也能夠吸引新世代在這裡找到不一樣的生活眼界，看見別的建商作品中沒有的優雅與沉靜。

基地位置：台北市中山區吉林路170號旁，禮賓專線：(02)2563-5888，官網：https://www.newland.tw/KuoYangJiLin/