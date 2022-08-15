搶先卡位【合嘉素晴】淡海新市鎮10分鐘生活圈

隨著淡海輕軌開通後，外移人口持續湧進淡海新市鎮，淡江大橋、淡北道路、輕軌藍海線第二期未來完工通車後，將享有更臻完善的交通路網。區域機能方面，受惠於人口紅利與重大建設相繼落實，淡水區行政中心、國民運動中心、大賣場等公共及生活服務設施進駐，區域發展引擎開始加速，讓淡海新市鎮一舉拿下近年新北市人口成長之冠。

相較於台北市，淡海新市鎮的房屋價格更顯親民，讓淡水成為許多購屋族的矚目焦點。因人口移入力道漸趨強勁，造成當地的就學需求與日俱增，除了淡海新市鎮第一所市立新市國民小學外，籌備多時的淡海國小已開工並預計於2023年完成第一期校舍工程，為打造親子友善空間並提供市民所需的社會福利，淡海國小增設托育中心與非營利幼兒園，讓孩子得到完善照顧之餘，也有望舒緩新市鎮內學童就學問題。

淡海國小預計明年完工招生，家長們爭相提前卡位。圖為淡海國小工程現況。圖/業者提供

在學區周邊置產佈局，不僅保值、更具備增值潛力，對於家長來說，不僅省下通勤接送的時間，也能讓孩子在書香薰陶下健康成長。「合嘉素晴」步行8分鐘抵達淡海國小，睡飽再出門上學的近距離，從小培養孩子獨立自主的能力，且每天都有充足體力可以好好學習、玩耍。

「合嘉素晴」從選地開始精雕細琢，座落淡海新市鎮核心的純住宅區關鍵角地，40米新市大道第一排，享綠蔭樹海、大棟距減壓視野；漫步200公尺與自然為鄰，占地3.5公頃的公七公園彷彿是自家的後花園；交通便捷，輕軌濱海義山站600公尺散步輕鬆到；近距美麗新淡海影城商圈，購物、美食、休閒娛樂一次滿足，形塑便利美好的10分鐘生活圈。

從居住者角度出發，主推格局方正的3房產品，客餐廳大面開窗、雙面採光，讓陽光在家中自由流動，打造零走道浪費、高坪效的舒適空間；雙衛浴規劃，早晨盥洗省下排隊時間，疫情時代主客分流使用更安心；雙陽台設計，注重實用性之餘也堅持輕奢品味。「合嘉素晴」擁有優秀的產品規劃，且一次坐擁學區、綠意、商圈、交通等豐沛機能，讓想一圓成家夢的購屋族，在淡海新市鎮開啟人生的新扉頁。

接待會館:新北市淡水區新市二路、義山路口，貴賓專線: (02)8631-1333，預約賞屋：https://bit.ly/3x5201d