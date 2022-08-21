企業感受通膨比政府數字深 總部租轉買升溫

自四年前的中美貿易大戰，以及2020年延燒至今的COVID-19，造成全世界經濟大亂，加上通貨膨脹與供需失衡造成的原物料成本上漲、工資調漲的期待壓力與勞工短缺，產業圈一方面受惠轉單效應，一方面也面臨空前的成本上升壓力。「抗通膨」成為企業主間的熱門話題。

商仲業者也反映，「企業感受通膨比政府的數字深，通膨壓力加速企業舊廠更新和置產新總部的資產進化。」據世邦魏理仕資料顯示，今年自用型買方在擴廠需求驅動下，持續鎖定工業用地，上半年交易達229億元，年增60％，其中除了自用外，也有長期置產、避險的多元考量，因此，在選擇總部時，除了自用外，也會評估長期收益性。

位居新北產業重鎮、上市櫃大廠密集的中和，近期再度成為廠辦交易熱區，但由於中和產業發展得早，傳統中正路以東的中和工業園區面臨用地稀缺瓶頸，有擴充整合、更新需求的企業，眼光看向還有大面積素地開發潛力又「抱緊新板特區」的環狀線中原站，此區位於中正路與中山路交會的西側，曾一手推動內科崛起，同時打造過去中和遠東世紀廣場的遠雄建設，看好西側產業的爆發力，推出預售廠辦案「遠雄擎光」，正好滿足中和廠辦的缺貨潮。

遠雄擎光行銷經理蕭文星表示，企業主除自用外，也會考量坪數規劃彈性，讓企業主進可攻、退可守。本案基地規模約1,500坪，規劃最小單位86坪至全棟6,900坪，對於「包層」、「包棟」的企業，未來不管自用、或收租，都比大單位規劃收放自如，是企業在考量「通膨效應」的首選。該案自7月進場以來，因「產線+辦公+研發」一次到位的規劃，已吸引多組有整層需求的企業關注。

商仲業者分析，中原站所在的中和西軸，是正在崛起中的新產業聚落，靠著串接中和、板橋、土城、新店等廠辦、上市櫃總部群聚的優勢，又受惠新板特區一站之隔的「地緣經濟」漣漪效應，未來再串連8.66公頃大新板工業區都更、正隆與松下的土地開發量能，加上中原站聯開案將在2024年第3季完工，中原站補漲行情已𧐧𧐧欲動，廠辦行情很快會邁入「5字頭」的階段。

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