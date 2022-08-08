歐眠床墊推出綠色生活．健康睡眠好康活動

台灣家居業領導品牌歐德集團，提供消費者來自德國健康、環保、無毒的系統傢俱，是業界唯一全系列板材獲「健康綠建材」標章。近日旗下品牌「歐眠床墊OMAT」依循歐德精神，全系列床墊商品通過行政院環保署「環保標章」認證，滿足消費者更高品質的睡眠需求。

讓國人輕鬆睡好覺做好夢，歐眠床墊提供線上預約床墊試躺體驗及一對一睡眠顧問諮詢服務，幫助消費者找到適合床款，落實「輕輕鬆鬆睡好覺做好夢」的睡眠理念。

歡慶歐眠床墊全系列床墊獲環保標章認證，歐德集團即日起至8月31日推出「綠色生活．健康睡眠」好康活動；全館床墊商品8折，凡購買床墊商品滿3萬可享好禮刮刮券一張，另外還有買床墊贈好禮三選一，多項加碼優惠。

具有國際性認證、品質有保障的「環保標章」針對床墊審核極為嚴格，從表布、內材、彈簧、黏著劑到外包裝塑膠袋，全部需經過品管檢測，不得含重金屬、塑化劑、甲苯等有毒化學物質，更不能電鍍、塗柏油，須符合低甲醛、低污染，不危害人體健康的製造標準。

歐德集團表示，坊間有些床墊業者魚目混珠，打著健康無毒口號，卻僅是單一物料，如:表布或泡棉之檢測報告，「提醒消費者選購時，要特別小心留意，以免買到不良商品，得不償失。」

活動詳情可上官網查詢:https://www.orderomat.com.tw/article6/cat/