興富發集團七期「市政新鋭」、「VVS1」人氣爆棚

跟著星級飯店置產當房東！先卡位先贏，讓你置產立於不敗之地。近日天氣高溫炎熱，全台第一開發商-興富發集團在台中的兩個建案，陸續推出「夏日享樂派對」、「繽紛夏日嘉年華」系列活動，吸引許多賞屋民眾前來共襄盛舉。

VVS1熱銷回饋加碼，現場賞屋人氣旺，精彩活動打卡送好康!

潤隆建設在七期市政特區，捷運站旁推出最新個案【VVS1】，因好評熱銷加碼回饋民眾，舉辦『夏日享樂派對』活動，現場賞屋人氣旺，熱鬧爆棚。活動日期自8/6(六)開始，每周六、日下午三點半至晚間七點半。現場備有美食特色餐車、創意市集、音樂饗宴、遊戲互動、街頭表演、有獎問答…等！多種精彩娛樂與互動演出，歡迎闔家蒞臨同樂。凡在fb粉專按讚、臉書或IG打卡，上傳活動照片，即贈「美食兌換券與購物兌換券」即可享受胖卡餐車美食與創意市集購物樂趣，活動精采豐富，好玩又有趣，千萬別錯過！

台中賞屋-夏日享樂派對 精彩活動，好康等你來圖。/潤隆提供

VVS1市政特區 市府捷運站旁 鑽石級國際美學潮建築!

【潤隆VVS1】跟著星級飯店置產，坐享城市紅利。位於台中市政特區雙捷核心，享受大遠百、新光三越生活圈，PIA 與MAG國際雙團隊打造的美學潮建築，近1,500坪市心稀有大基地，市政府站旁，23-36坪，歡迎親臨鑑賞。

接待中心：台中市台灣大道251號(大遠百旁)

貴賓專線：(04)2255-3338

個案官網：https://bit.ly/3cGah3n

活動專頁：https://bit.ly/3OGsefJ

【VVS1夏日享樂派對 活動資訊】

活動時間：15:30PM-19:30PM

活動日期：8/6(六)起(每週六、日)

*興富發集團 潤隆建設 保有修改、變更或暫停本活動之權利*

【市政新鋭】首付40萬起，吸引企業二代買進七期2-3房

七期內所有重大建設皆已落定，未來頂級人才勢必搶進七期！市場預測，目前因應台中大坪數高總價貸款成數低與人口組成改變，近期市場推案則以中小坪數為主流，將總價壓在豪宅貸款門檻的界線以內，以2-3房輕豪宅切入市場。興富發建設在七期市政路X河南路雙大道核心，推出的【市政新鋭】擁有地段優勢、雙大道交通、萬豪酒店誠品生活圈，更是七期區內唯一預售的小坪數指標個案，現正搭配優惠付款方案：首付只要40萬起，就能收藏七期門牌，坐擁12年惠文明星學區，享受豪宅大師張真一操刀擘劃的泳池輕豪宅，讓新鋭輕鬆擁有七期門牌，是新鋭，就該看見的住宅新思潮！

吃喝玩樂【市政新鋭】一次滿足！驚喜好禮帶回家！

為迎接酷熱夏日，【市政新鋭】特地將樂園搬進市中心！自7/23(六)至8/28(日)推出系列活動「繽紛夏日嘉年華，與市政新鋭有約！」，三場不同的主題活動，從全齡共享的美食享樂、現場有獎搶答的好禮爭奪戰，到親子最愛的魔幻泡泡秀，不僅有吃，還能大玩特玩！其中最受矚目的是8/6(六)起連續三週禮拜六，接待會館前廣場將打造一條30米超長的滑水道，市中心期間限定版的「城市狂FUN水樂園」，凡至【市政新鋭】FB粉絲團按讚並公開分享指定貼文，憑手機截圖或現場打卡分享即可免費索取美食兌換券與遊戲券乙張，數量有限發完為止，邀請大家一起來同樂共歡！

2022夏天與【市政新鋭】有約！邀請大家一起到市中心消暑一下（圖為業者提供之水樂園活動資料照）。

【繽紛夏日嘉年華：與市政新鋭有約！活動資訊】

活動地點：台中市西屯區市政路與河南路口（市政新鋭接待會館）

洽詢專線：04-2252-7555

個案官網：https://bit.ly/3OA9Wg5

活動網頁：https://bit.ly/3JbK0WQ