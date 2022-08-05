「樹山丘」邀東門排隊名店 招待賞屋客品嚐浪漫冰品

樹山丘迎接今年暑假的七夕浪漫，特別在接待中心現場舉辦「沁夏夢幻冰品賞屋遊」8/6 (週六) 11:00am ~ 16:00pm，特邀「東門永康排隊名店」—金雞母駐場特製浪漫冰品，陪賞屋客一同歡慶七夕浪漫暑假．現場有兩種口味選擇：1.京都宇治［招牌燒冰抹茶］：炙燒招牌烤布蕾，宇治小山園抹茶，2.情憶仲夏［戀戀酸甜梅］：多層次酸甜梅、紫蘇梅、煙燻烏梅，如迴旋戀曲；歡迎有想賞屋的民眾，到<樹山丘>避暑一遊。

活動當日特邀【東門永康排隊名店】—金雞母駐場特製浪漫冰品，陪賞屋客一同歡慶七夕浪漫暑假。

人生上半場，為了公司；人生下半場，犒賞自己

由頂級豪宅名建築師-李天鐸，高涵氧森態莊園－「樹山丘」，以佔地近三千坪大基地規劃出一座樹海莊園，全區採低密度開發，在區內種植雙百年樟樹、一排山櫻花、三百多棵常綠喬灌木，打造私家大花園，周邊又有自然綠意環繞，一年四季都能欣賞不同花卉樹種，感受鳥語花香，給人一種遠離塵囂的靜謐感。

位於北投稻香路，30分鐘之內即可享受周邊國家公園級、多元豐富的生態美景，健走、登山、騎車、泡湯，想不到住在台北市，日子也能過得這麼精彩！「樹山丘」實現都市人對於居住在綠意盎然森態圈的渴望；全新裝潢2-3房，立即享受，心動馬上搬．

「樹山丘」沁夏夢幻冰品賞屋遊

日期：111年8月6日(六)

首邀【東門永康．知名排隊冰店】

報名專線：02-2897-9888

基地位置：北投區稻香路161巷16弄2號

（社區現場備有貴賓活動車位）

網路報名：https://www.newfrc.com/treehill/

活動採預約制，有興趣的朋友歡迎儘速來電報名