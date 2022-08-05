沙發先生家居八月新品「卡羅沙發」 夏季涼爽舒適功能型沙發新選擇

今年夏季高溫屢破新高，許多民眾會購買冰品飲料來消除令人難耐的暑氣，不過想要緩解酷暑帶來的不適，除了吃冰品、開冷氣，只要在居家環境多下點功夫，也能達到減溫消暑的效果。沙發是許多民眾在家最常停留的休閒場域，要想讓家中更加涼爽，專家建議可以從沙發著手。

擁有35年沙發製造經驗的沙發專家Paul Yang說明，如果沙發材質使用的是較不透氣的布料或是合成皮，且非功能型沙發，椅面空間機能性不足，長時間坐在同樣的區域容易覺得悶熱不適，遇上炎熱的夏季更是必須靠開冷氣、吃冰品來降溫，開銷節節攀升不說，對身體健康也沒有益處。

沙發專家Pual Yang建議民眾在購買沙發時可選擇透氣度較佳，或是具涼感效果的材質，若家中空間允許，也建議挑選椅面空間可延展的功能型沙發，可因應不同休閒需求調整坐臥方式，避免長時間久坐容易悶熱的問題。

專家建議購買沙發時選擇涼感材質，並挑選椅面空間可延展的功能型沙發，避免長時間久坐的悶熱不適。薩克斯沙發，氣壓式升降椅背，美型舒適一次擁有，深椅面與多抱枕設計，打造慵懶休憩空間。圖／業者提供

「沙發先生家居」新推出的「卡羅沙發」，層層堆疊的設計兼顧實用性與美觀度，整體造型如同冰淇淋蛋糕般，方正又不失活潑；沙發表布採用涼感貓抓布，涼爽透氣，久坐不悶，耐磨係數高，且耐髒汙好清潔。扶手與頭枕可多段調整，不同坐臥姿勢都能輕鬆倚靠；座椅背枕可自由移動，大幅增加座位深度，空間運用更靈活。椅腳高16公分，掃地機器人可進出，清掃不費力。

沙發先生家居擁有自家沙發工廠，所有沙發皆可客製化，尺寸、顏色、材質、軟硬度都能彈性調整，讓民眾不用在喜歡的外型與大小或舒適度之間抉擇，可自由客製化最符合自身需求的沙發。因應越來越炎熱的氣候，沙發先生家居也推出多款涼感布料，讓民眾選擇搭配出喜愛的涼感布沙發。所有沙發皆提供主結構5年保固，讓民眾買的更安心。

沙發先生家居所有沙發皆可客製化，自由打造最符合需求的客製化沙發。提供主結構5年保固，購買更安心。米羅沙發，北歐風簡約線條設計，溫潤木頭椅腳，雙層坐墊可跳色搭配，溫馨不失活潑的百搭款沙發。圖／業者提供

沙發先生家居官網https://www.mrsofa.com.tw/

沙發先生家居粉絲專頁https://www.facebook.com/Mrsofa.TW

沙發先生家居分館資訊https://pse.is/PGXRZ