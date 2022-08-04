精品家具名床展8月5日新店大豐國小活動中心展出

8月8日父親節假日何處去? 8月5日至8日在新店大豐國小活動中心有一場精品家具名床展，主辦單位邀請家具工廠和進口商進行為期4天的聯合批發特賣會，各家廠商紛紛推出超低特惠及全面批發價，以特惠再特惠方式優惠降價拚出好買氣，現場還提供免費室內裝修諮詢服務，為後疫情時代打拼做好業績。

主辦單位邀請台北世貿績優大廠、進口商、家具、名床業者聯合發表新品，展出各式歐式沙發、系統裝璜、室內裝修、設計、精品家具、名牌好床、原木柚木家具、典藏家具及電動名床、歐式沙發、兒童家具、檜木、梢楠精品家具、大板原木家具。此外現場還有各式健康養生機、足浴機、各式涼夏名枕及精緻家飾、生活精品，樣式俱全，來賓可以好好坐一坐、看一看、躺一躺、試一試，多家比一比，選出最適合自己的家具名床、居家用品。

現場多款原木家具床組展出。圖／瑞華展覽提供

年中夏季、物價飛漲，現在正是為居家煥然一新的最好時機!為了讓大家安心看展、安心體驗，工作人員在四天展期全面做好篩檢，也在入口處做好防疫措施，每日前100名進場參觀的民眾，還有精美好禮來就送活動。

黑沙發。圖／瑞華展覽提供

電動沙發組。圖／瑞華展覽提供

新店大豐國小活動中心地址:新店區民族路108號，展出時間每日11:00~20:00，免費參觀。