北市西門商圈商四精華土地 即將開標

普華國際不動產受託進行「台北市西門商圈商四精華土地公開標售」，該案基地座落於西門商圈，土地面積約105.27坪，基地形狀方正完整、土地產權單一，臨16米成都路計畫道路，正對西門國小，擁永久性棟距優勢，使用分區屬第四種商業區土地（法定建蔽率75％、法定容積率800％），為台北市罕見稀有土地釋出，該案訂於8月31日開標，有意評估的投資人可把握搶占台北市核心區位的最佳機會。

據普華國際不動產公司統計，今年上半年商用不動產交易額達約645億元，較去年同期微幅衰退6％，土地市場則受利率上升等因素影響，交易額較去年同期降低41％，約866億元。隨著全球逐漸解封，國內疫情有望在下半年恢復，交易市場逐漸回溫。

此外，據台北捷運各站進出量統計，今年前5個月西門町站進出量達1,265萬次，排名第三名，僅次台北車站2,693萬次及市政府站1,290萬次。值得注意的是，從疫情前2019年前5個月的統計數字來看，西門町站的進出量更高達2,307萬次，僅次台北車站。隨著各大商圈人潮回流、西門商圈期待下半年即將隨著疫情趨緩逐漸復甦。

普華國際不動產總經理田揚名表示，該案基地土地產權單純及土地使用強度高，投資人取得後可以立即開發，如欲擴大開發強度，也可透過危老都更整合及容積移轉等方式提高投資效益；交通方面該案基地步行400公尺即達板南線及松山線交會的捷運西門站，一站即達五鐵共構的台北車站，可以同時享有西門商圈的熱絡及北車商圈的便捷，交通區位及地理位置均無可挑剔。

田揚名進一步指出，未來區域內尚有台北雙子星案、北車特定專用區公辦都更及中華郵政雙塔等多項開發案加持，均有助於提升區域發展及未來增值的可能。

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