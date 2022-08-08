熟悉的造鎮行情！4大自住置產買盤湧海線

萬物齊漲，中研院經濟所預估國內今年的ＣＰＩ年增率「破三」，市場目光再度聚焦增值幅度贏過通膨壓力的房市，讓「買房抗通膨」成為近期強而有力的資金配置議題，尤其有話題又買氣旺盛的新興重劃區，如桃園青埔、高雄台積電、台中海線城市，都掀起一波購屋熱潮。

台中港特定區所在的「沙梧清（沙鹿、梧棲、清水）」因為「台中港十大建設」，從過去當地人去梧棲港觀光漁港買海鮮、高美濕地拍美照的地方，靠著政府民間投資建設，與遠雄、潤泰長虹、寶佳集團及台中在地建商精銳和總太競逐獵地、插旗推案下，房市大為活絡，行情每年攀升1-2萬的速度，讓民眾回想起「像極了當初遠雄林口、三峽造鎮的成長模式」，加上近期股市震盪同步考驗投資人心臟，「存股不如存房」意識抬頭，使台中海線成為大台中這波自住及考慮長期置產的購屋熱點。

在地業者分析，（1）台中國際機場門戶計劃、（2）特五號道路、（3）捷運藍線、（4）大甲到追分的海線雙軌高架、（5）台中港科技產業園區、（6）離岸風電基地母港、（7）台中港遊輪母港、（8）光田醫院向上院區、（9）清水國民運動中心、（10）去年12月開幕的三井台中港Outlet第二期等「台中海線十大建設」，涵蓋交通、產業園區、觀光旅遊與民生機能，其中已有過半利多實現，還未完成的，也看得到工程緊鑼密鼓進行中。

國內外風電產業加速進駐，加上鄰近中科園區，在產業與就業人口大力支撐的買氣下，台中港特區房市近幾年穩健走升。

案量破百億，推出近2500戶規模的海線造鎮指標大案「遠雄幸福成」，已銷售近八成。現場銷售人員分析，自幸福成推案以來除了海線本區客，還包括台中市區購屋、鄰近的中科新貴，和隨快速道路來台中的輕移居這三類客層比例顯著提升，此外還有一批和台中有地緣性的跨縣市置產買盤，搶先佈局台中機場、台中港「雙港副都心」的新進人口居住強勁的需求與不錯的租金投報率，對這4大買盤來說，三年內單坪房價從15~16萬穩健上漲到今年站穩3字頭的台中港特區，高CP值和穩健上漲的行情，比暴衝高價的台中市區，更具自用和置產魅力。