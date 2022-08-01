江宏志榮膺中華都市更新全國總會第四屆理事長

總統蔡英文親臨致詞 期勉齊心戮力共創美好前景

中華都市更新全國總會於7月30日假台北美福大飯店，舉行第三屆、第四屆理事長交接暨理監事授證典禮，總統蔡英文親臨致詞祝福，台北市市長候選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安，基隆市市長候選人蔡適應也到場祝賀。

蔡總統表示，政府近年積極推動都市更新政策，陸續完成都更3法的訂定和修正，包括提高獎勵誘因，希望中高樓層的危險建築物加速辦理都更，降低災害風險，提升都市韌性。都更危老重建案至今（111）年6月累計逾3,000件，這是大家跟政府攜手打拚的好成績，但都更還要做得更多、更好、更快，盼大家一起讓政策更徹底落實。

中華都市更新全國總會第三屆理事長張美麗表示，感謝任期內全體會員的支持與認同，使得會務得以順利發展，期間取得勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系統「TTQS」銅牌認證，並辦理產業人才投資計劃-危老建築推動實務班及教育訓練、大師有約和推動師回訓課程，更舉辦本會金字招牌的都更高峰論壇，在安全防疫的前提下，陸續成功舉辦完成。

中華都市更新全國總會第三屆、第四屆理事長交接典禮。圖╱陳宗慶

新任理事長江宏志表示，未來將持續推動全國都更，並在全國各地成立地方分會，推動在地老舊房屋都更。全國房屋結構不佳、機能不足，加上超過30年的老舊房屋已超過550萬戶。為改善住宅居住環境，保障人身安全，復甦都市生活機能，以提供地主資訊及專業知識，維護地主權益，建立地主及實施者間互信機制，並向都更主管相關單位提供可行性建言，以保障建築品質及都更過程的安全平等為宗旨。

江理事長也期許在傳統「產、官、學」之外，引入民間資源，重新匯整「產、官、學、民」，透過總會成員的努力及政府的優質政策、公信公權力，建構「地主、實施者、政府、社會公益」四者間的溝通橋樑，並以總會為推動全國都市更新的平台，普及地主都更知識，提升與實施，政府都更政策與實務推動結合，改善城市外貌，促進經濟發展，期望能從多元面向創造全國都市更新的美好前景。