洲際進駐大巨蛋 點亮光復北路國際酒店生活圈

台北大巨蛋園區的飯店確定將掛上「台北洲際酒店」，最快2024年開幕運營，是繼「高雄洲際」與「台中勤美洲際酒店」後，IHG洲際酒店集團在台完成北中南都會區五星級頂奢品牌酒店布局的壓軸拼圖。大巨蛋「台北洲際酒店」未來落成後，北向軸線將與伊東豊雄設計的松菸「誠品行旅」連結，銜接到未來位在南京光復的國際飯店「凱悅尚萃（Hyatt Centric）」，點亮光復北路一公里的國際酒店生活圈。

大陸建設與凱悅尚萃複合開發的精品住宅「鐫萃」，就位在奢華高檔的「台北洲際酒店」、人文質感的「誠品行旅」、摩登潮流的「凱悅尚萃」3大酒店構成的「光復北路一公里國際酒店生活圈」亮點上。在這條軸線上10.2公頃的大巨蛋園區將擁有多功能的地標級體育場館，百貨影城、頂級商辦與洲際酒店，連同19公頃的松菸文創園區，將形成台北市心的超級商圈。

地產業者觀察，大型商圈的誕生威力，常讓周邊地段價值一不小心「就這樣被你增幅」。業者進一步分析，本來人流與錢潮都「走」忠孝東路去信義計畫區，未來大巨蛋往金融重鎮南京東路通行的光復北路國際酒店軸線，以全新的城市生活樣貌與價值，吸引資金聚焦的國際級地段。也因此，讓「鐫萃」吸引到不少看好地段潛力的置產客群，和想悠游大小巨蛋特區，東區和信義計畫間享樂生活的二代購屋。

大陸建設與凱悅尚萃複合開發的精品住宅「鐫萃」飽覽信義計畫區城市天際線，就位在奢華高檔的「台北洲際酒店」、人文質感的「誠品行旅」、摩登潮流的「凱悅尚萃」3大酒店構成的「光復北路一公里國際酒店生活圈」亮點上。

將文華苑x文華東方酒店、西華富邦x萬豪酒店，這類國際酒店複合住宅的國際風潮，從超豪宅圈帶進精品住宅市場，以「酒店 + 精品宅」創造國際都會感的「Fancy」、「Socialize」建築，是大陸建設「琢豐」與「鐫萃」轟動市場關鍵。「鐫萃」定位為新經典國際酒店公寓，飯店棟將引進國際級凱悅飯店潮牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」進駐經營，每戶有兩位名額的尚萃酒店20年會員資格，讓住戶不用出國，也能享受國際級酒店服務。

「鐫萃」案，自去年第三季開案以來買氣不俗，邀請打造全球寶格麗飯店的義大利國寶建築團隊ACPV，包辦全案設計，外觀雕塑出俐落又不失性感的義式美感立面，內裝也由義大利大師設計全室精裝修配備，其中，一樓挑高七米公設的空間，宛若置身歐洲酒店社交場景，戶戶大面寬透明花園陽台，對望信義計畫城市天際線，目前主打41~65坪戶型，令不少具海外營商背景的高端客群著迷。