「綠電長城」加三大交通要道 台中海線成購屋熱區

2050淨零排放是必然趨勢，綠能因而成為各大企業爭相獲取的永續發展的電力主軸，而台灣的「綠電長城」就落腳在大台中，未來更會組成一個國家隊向外打國際盃，初期將為台中海線帶進至少1400個家庭的居住需求，未來等到綠電產業鏈成熟串聯，將成為海線房市最強大的自住需求力量。

根據前瞻基礎計畫，台中港將是全台重要的離岸風電產業園區與作業基地，因此，整建5A碼頭、興建5B碼頭、106碼頭做為風電產業重機具裝卸作業碼頭，而且三大風電碼頭均已在去年完工，離岸風電母港就此成形。

離岸風電母港成型立刻吸引全球最大風力發電機製造國際廠商西門子歌美颯進駐，而且該國際廠商的台中機艙組裝已正式投入生產，除西門子歌美颯外，還有永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能…等等多家風電廠商已進駐，目前初估首波投資額將超過165億元，首批就業機會就超過1400人，換句話說至少就有1400個家庭的居住需求。

除已進駐的廠商外，其實台中離岸風電產業園區還有吸引德國、加拿大、丹麥等國際知名風電外商紛紛到此探路，預期後續投資量能相當可期。根據台中市政府發布的新聞稿，該產業專區是一處上、中、下游串連的風電產業鏈，包括風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造及海事工程產業都是發展重點。經發局更表示，台灣風場是從苗栗、台中、彰化一路延伸到雲林，台中位居C位，尤其產業鏈，未來有機會拿下亞太地區風場超過一半的市佔率，也就是未來很有可能每兩座風機就有1座來自台中。

完善優質的生活輪廓無疑凸顯海線價值，讓海線房市買氣熱絡。圖／業主提供

有龐大綠電產業鏈支撐，也為台中海線房市未來挹注強大需求，尤其是台中市區房價負擔沉重，反觀海線對購屋族來說，不論居住品質與價格均是相當友善，尤其區內有多個大型造鎮案，不但打造優質居住品質，更提供豐富公設，再加上有三井Outlet、鰲峰山運動公園、梧棲觀光魚港、高美溼地等遊憩採購等機能，在市區房價瘋漲的壓力下，完善優質的生活輪廓無疑凸顯海線價值，讓海線房市買氣熱絡。

房產業者分析，大台中成為全台的「綠電長城」，將創造可觀的就業需求，隨之而來的便是人口進駐延伸出居住需求，再加上「護國神山」台積電規劃在中科加碼擴廠，總投資額上看1兆元，可望再度引發人口移入與房價變動的「共伴效應」。 而且台中港交通建設將逐步成形，尤其三大交通要道，包括台61線西濱、台17線以及台1線；橫向則有向上路與台灣大道，連接市區與台中港，未來則預計將有台中捷運藍線貫穿，讓台中港與台中市區兩地的往來更為便利。房產業者指出，多家大型建商已看見「綠電長城」未來將創造人口紅利，因此，光是台中港周邊大小建案便超過10個正在興建，隨著近兩年熱絡的房市買氣加持，房價也一路站穩3字頭。

遠雄建設「幸福成」，走出社區直接可達頂魚寮公園、頂寮文化廣場等萬坪雙地標公園。圖／業者提供

以遠雄建設所推出的大型造鎮案「幸福成」，便吸引不少科技新貴、區域民眾買進，該建案特色為坐擁台中港港灣景觀，以及大肚山豐富的山景，走出社區更直接可達頂魚寮公園、頂寮文化廣場等萬坪雙地標公園。房產業者指出，遠雄建設深耕台中港特定區已將近10年，穩穩蟬聯該區域的「推案王」、「造鎮王」，相較近幾年才卡位的各家建商，遠雄始終坐穩台中海線新案的「海霸王」。