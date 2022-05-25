與病毒共存，你準備好了嗎？普特絲讓您正確開窗降低感染風險

國內確診數持續增高，每日確診數破萬，預計6月初可能將會突破單日十萬確診人數；瑞典有一項最新研究更指出，空氣污染可能也會導致染疫機率提高，若是暴露在PM2.5細懸浮微粒下，染疫機率增加6.8%。而這項研究也顯示出，空污的暴露是不論年齡、性別、生活習慣，對每個人都是有害的，增加確診染疫風險。在這樣雙重夾擊之下，台灣邁向與病毒共存之路，你準備好了嗎？

Poll-tex®防霾紗窗能有效阻隔PM2.5。圖/台灣普特絲提供

美國研究指出，只要開門或是開窗，就可以降低35%確診機率。防疫新生活，防疫健康宅成為一個必備的新思維！台灣普特絲總經理黃振明表示：「荷蘭Poll-tex®普特絲防霾紗窗，利用靜電阻隔+物理攔截，永久靜電紗線可以有效阻擋PM2.5入侵、阻隔灰塵/落塵，降低異味進到家中，讓您放心開窗，降低室內病毒濃度，讓家成為真正的健康宅。」普特絲防霾紗窗成為家庭的第一道防線，如同將初階濾網安裝在窗戶上，能夠為家做到第一道的阻隔，再搭配空氣清淨機，做到真的防疫健康宅。

普特絲防霾紗窗讓您放心開窗降低感染風險。圖/台灣普特絲提供

根據科學研究證明，在任何建築物中「開窗通風」是減少新冠病毒滯留最省錢也最有效的方式。開窗通風可以保持室內空氣新鮮，有益於免疫力的提高。日本厚生勞動省COVID-19專家會議也指出，最好的「換氣」方式，是同時打開室內斜對角的兩側窗戶，讓空氣進入室內後能夠有充分的對流，達到最佳的「換氣」效果。

普特絲遵循防疫施工SOP流程讓民眾安心有保障。 圖/台灣普特絲提供

開窗通風真的非常重要，日本研究人在說話時，每分鐘大約會噴出1萬顆飛沫顆粒，同時也表示室內的「通風系統會產生複雜的氣流」，使病毒漂浮滯流在空氣中，增加感染風險。所以當夏天開冷氣/冬天開暖氣不等於「換氣」，建議可以窗開小縫，達到長時間「小量換氣」，避免用電量提高並達到空氣對流，同時降低病毒飛沫滯留於室內。所以待在家裡一定要記得開窗通風，才能促進空氣對流、降低病毒濃度、減少感染風險。

世界衛生組織建議，疫情期間，鼓勵應加強空氣流通，室內「每小時最少換氣6次」，以達到最佳防疫效果，維持通風良好是家庭防疫的重要工作，安裝荷蘭原裝普特絲防霾紗窗，讓民眾能夠安心開窗通風，守護自己更守護家人健康。

普特絲防霾紗窗在疫情期間一樣站在防疫最前線為民眾服務，遵循防疫施工SOP流程，主動提高七項到府服務準則。以「領先業界的防疫施工標準」，讓民眾安心有保障：

一、到府服務全程配戴一次性醫療級口罩，服務完成立即汰換新口罩。

二、自主量測體溫，確保溫度正常才進行服務流程。

三、在客戶面前使用酒精全面消毒。

四、消毒完後雙手戴上一次性手套，避免二次污染。

五、全程施工由一位技師進入客戶府上拆裝紗窗，減少群聚風險。

六、到客戶府上，除了窗框外一律不碰觸其他傢俱。

七、施工完成後採用拋棄式不織布進行酒精消毒清潔，做到防疫零死角。

從免費丈量、施工都採最高規格防疫流程，為民眾打造一個健康舒適的健康宅。

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