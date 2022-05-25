宏道新竹帝寶15大住宅創舉 領先全台

從茄苳交流道下來就可以看到「宏道新竹帝寶」千億總銷案量的18萬坪基地。甲山林集團、愛山林建設董事長祝文宇表示，雕琢該案長達七、八年「光是做好環境，已經花了40幾億元！」，專為國外留學回國就業的新竹電子新貴，和熟習美加別墅社區氛圍的北部企業主，量身打造。

新竹帝寶18萬坪空前規模，隨著鄰3千坪中央公園水景綠地的接待會館實景亮相，全案15個令5千多組預約賞屋客引頸期待的「彩蛋」也「劇透」流出：（1）18萬坪基地，規模相近二分之一個信義計畫區，由愛山林獨家打造。（2）40%超低建蔽率，留設兩倍大安森林公園面積的近14.7萬坪城市綠肺。（3）五大管線包含水、電、網路、汙水、天然氣，全面建置完成。（4）規劃華德福國中小校區，附幼去年8月開學，另規劃有高中預定地。（5）5G智慧城市，戶戶光纖到府。（6）870米林蔭大道中軸，北接茄苳景觀大道，南通雙林路8分鐘抵竹科，全區環城道路連接會館與商店街廓。（7）林蔭大道五米全石材鋪設人行道與3米自行車道。（8）台灣住宅史首度攜手有倫敦奧運場館整體規劃經驗的AECOM美國工程設計公司，通盤規劃。

「宏道新竹帝寶」 大湖公園 規劃示意圖。圖/業者提供

（9）重金打造8座公園，3千坪中央公園、寵物公園、會館公園、大湖公園、極限運動場、樹屋樂園、沙坑樂園與運動公園。（10）營造廣闊湖域，呈現多層次森態落瀑、水舞噴泉場景。（11）全球首座「以城市為單位」經美國UL健康建築認證的健康城市。（12）複合型景觀溫泉飯店進駐。（13）引進全台最大規模的青鳥書店。（14）提供完善建築履歷，安心一輩子。（15）愛山林提供十年代管服務。

「宏道新竹帝寶」 別墅區產品規劃示意。圖/業者提供

愛山林建設董事長祝文宇也再次強調，低密度，是「墅居」生活關鍵，全案營造14.7萬坪花園水景森態綠地，低密度錯落的建築布局，為每一戶提供最大化的觀景體驗，將環境的優越性極大化。

「宏道新竹帝寶」主力有3種產品，聚焦工程師成家需求，規劃35-48坪三至四房為主力的7層樓新加坡式住宅；第二種是鎖定主管階層需求2層樓美式獨棟大別墅，從六七十坪、八九十坪到上百坪都有，單層室內大面積的特性，從尺度上「區隔」台灣傳統小建坪的3樓半4樓半透天厝；最後是超過160坪、200坪以上的客製化豪墅，其中不乏有準買主提出400~500坪的需求。據悉，大樓開價約落在每坪45萬上下，別墅預估將開出每坪65萬左右行情。