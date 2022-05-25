麗晨建設 生活美學系列講座「晨講學」

被業界和住戶認為是最具理想的生活實踐家「麗晨建設」，長期熱衷公益活動並深耕城市藝文，最初從弱勢捐助開始，進而成立社福社與晨繕團，更陸續舉辦晨藝會、晨禎盃羽球賽、晨禎五鐵等活動，後來隨著企業茁壯，系統化的廣納各方資源及能量，成立了「晨露文化藝術基金會」，以「軸線美學」為概念出發，從社區鄰里、晨式家族、晨禎業主到麗晨住戶，透過點線面串連推動生活美學。

而麗晨建設近期正式啟動生活美學系列講座「晨講學」，尤其以具有專業背景與資源的建築領域最受關注，以首次論壇「分享建築的美好」為例，邀請元根建築工房創辦人吳武易、成功大學建築學系教授劉舜仁與頡懋實業董事長陳國信，一同分享自身經驗並探討住宅可逆式系統開發與循環建築的重要性。

圖左為元根建築工房創辦人吳武易，圖右為成功大學建築學系教授劉舜仁。圖/麗晨建設提供

劉舜仁教授表示，台灣不能再以島的角度去思考，能源消耗習性的改變將在短期內有翻天覆地的改變，無論是生物材料或工業材料 最終都只能廢棄焚燒，循環經濟不應只持續在做回收，而是可以重新投入到原物料當中，頡懋實業董事長陳國信也進一步分享，企業在生產流程上都應該引進更先進的技術，尤其環保與永續的思維最為重要，建築方面包括3D列印、模組化、預鑄工法，更可減少材料成本、並有效利用材料，在提升自由度的同時降低人為疏失。

吳武易建築師指出，台灣的當代建築，尤其需要系統的可逆性及外牆的可逆性，包括結構體、填充體如何拆開；設備配管、內部裝修都應該考慮到材料的生命週期也應該有不同系統的構築關係，住宅設計除了可藉由可逆式的系統開發，純化各項工種的介面，營建過程更應注意垃圾減量及構件的拆解與循環再利用，這些新的材料、新的設計、新的構築、新的營建，正是目前許多建築業應發展的方向。

除了建築領域的講座，「晨講學」五月邀請音樂名家林仁斌從電影中領略歌劇音樂的美妙，迴響熱烈，6/11國立台灣交響樂團將第二次於晨露廳盛大公演，已吸引不少樂迷預約，7/16更將邀請到清華大學生命科學系教授李家維，探討生命、環境保護等相關議題，晨建設協理卓進發提到，永續建築、友善環境一直是公司在規劃環節最重視的面向，但我們也希望生活的美好不僅僅展示在建築與空間，在「丰二三」我們期望透過舉辦展覽、座談、表演、演講、出版等活動形式，持續扶植並發掘在地優秀青年人才，為城市注注入藝術活水，更可帶動民眾生活美學與藝術涵養的提升，真正落實「生活藝術化、藝術生活化」。