積極應對疫情變化 總太首創便捷驗屋

疫情持續壟罩全台，不僅本土確診人數居高不下，台中確診人數也衝破7千例，讓迎來交屋潮的建商持續滾動式調整，推出無接觸線上服務，其中又以總太地產最為積極，原本已針對實施員工自主快篩因應，近期更首創推出「便捷驗屋」服務，由專業驗屋人員實際驗收並同步拍攝影片紀錄，提供給擔憂疫情不出門或是正在隔離的客戶、傳統實地驗屋的另一種選擇。

近期正在進行交屋程序的建商透露，受疫情影響，確實常有客戶因隔離或染疫而一再延後驗屋時間，無法依約來驗屋，但又急著想要交屋、趕快裝潢入住，除了客戶本身有變數外，第一線得長時間與客戶面對面、處理交屋事宜的員工，心理壓力與染疫風險亦越來越大，只能頻繁自主快篩確保健康無虞。

總太地產(3056)董事長翁毓羚表示：「近期確實接收到不少客戶反饋，希望能盡早交屋，因疫情影響各行各業，裝潢工程延期的消息也時有所聞，客戶期待早點交屋才能預留時間彈性，免得現居的租屋處或自宅已退租或轉售，而新居尚未完工又無法遷入，更怕在疫情期間要去住飯店等，眾多突發狀況，在同理心的考量下，也回應客戶需求，特別為客戶提供這項線上驗屋的服務。」

總太地產首創便捷驗屋服務，由專業團隊代為測試、全程拍攝影片線上驗屋，提供客戶疫情下的另一驗屋選擇。圖/總太地產提供

以總太地產為例，除了去年各接待中心陸續推出賞屋防疫作為，在建案規劃上訴求當層排氣、獨立管道間等重點，除了以因應速度取勝，更在總太品牌三十周年之際，進軍水湳智慧城，導入國際well健康建築，以人體健康為建築規劃的最高指導基礎，堪稱後疫情時代最正面積極的應對，也宣示總太下一個里程碑的企圖心。

事實上，近兩年因受疫情影響，各大建商的因應策略必須即時快速落實，例如去年疫情爆發時，久樘開發率先在銷售接待中心與工地設置「消毒隧道」，提供同仁們安心工作場域。