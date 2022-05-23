大華建設(2530)趁勝追擊 A7二期 隆重開工

用傳承一甲子的真功夫，北市豪宅品牌大華建設(2530)，60年來不斷推出市場叫好又叫座的建築代表作，從「九仰」、「九歌」、「大華湖閱」、「台大華」、「大華榮芯」等，不斷進化與突破的建築底蘊，創造市場堅實口碑，近兩年更選擇走出雙北，在機場捷運A7、A10、A18沿線等區域，推出貼近區域市場的建築作品，其中最受人矚目的，莫過於將於2022年推出的大華A7首部曲，未推出前已吸引不少客戶觀望與詢問，然而A7居民有福了，因為大華建設決定在A7落地深耕，選定本基地作為大華A7建築二部曲，並於日前隆重舉辦開工典禮，象徵開啟A7建築的嶄新里程碑。

大道首排、雙捷核心 大華新案質感首選

大華建設秉持長久以來精準的選地眼光，選定位於文化二路綠園道首排，A7、A8雙捷左右逢源，享受交通便利性的同時，更坐擁長庚生活圈的豐富機能，且立足華亞科技園區、樂善科技園區、郵政物流園區三大園區核心，一次兼具地理、交通、商圈三重優勢，未來周邊還有華亞科二期擴建計畫，高科技產業匯聚帶動發展潛力大增，不僅地段潛力迷人，據大華建設表示，未來在整體規劃上，也將成為區域最具代表性個案，一舉拉高A7整體建築規格，相信在個案推出後，勢必成為區域的指標。

專屬菁英首購 A7精品高級宅

「未來的A7，將會因為大華而更不一樣。」據了解，隨著大華A7首部曲於2022年公開後，這座全新開工，佔地673坪的大華A7二部曲，將以大華建設的豪宅DNA擘劃2-4房產品，更順應疫後時代，將先進建材列為標準配備，為A7園區頂尖菁英打造最健康的家居生活。大華建設官網：http://www.delpha.com.tw/。