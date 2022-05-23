坐擁商圈雙捷運　台中五期最大案將登場

隨著台中捷運綠線通車、藍線送交通部審查，文心路、台灣大道周邊僅存的大型土地紛紛進場開發，其中唯一的雙捷共站「市政府站」周邊格外受矚目，除了有兩大聯開案土地啟動招商，知名建商更集中推出大案，除了聯聚旗下「理仁奕舍」一進場就站上6字頭，國雄集團也準備在附近推出新案，規模將是區域之最。

捷運線向來是都會區房價保證，尤其發展成熟、案量適中的核心區段，更兼具抗跌效益，台中「市政府站」為唯一的雙捷交會站，周邊土地全被最具實力的建商拿下，如興富發、國雄、聯聚、鉅陞等，短期有已通車的綠線，中期有「王牌級」的最大聯開案，長期還有藍線捷運，議題接連不斷。

「市政府站」兩側的聯開案土地，受到各界重點關注。圖／台中市交通局

「市政府站」也位居台中兩大豪宅聚落之間，一側是七期，一側是五期重劃區，其中五期雖比七期發展早7年，但至今已完全成熟，往東連結草悟道、往西銜接新光遠百，立地條件優異，成就了公益、精明等台中最發達的商業聚落，在五期任選一處，沒有步行距離到不了的商圈。

五期重劃區擁有多個指標商圈，生活機能完整。

五期因發展時間早，現在幾乎無素地可推案，近年來住宅案規模偏小，走量少質精路線，戶數多在百戶以內，同時也多規劃偏大的3~4房，以當地頂尖客群為主要對象，長年來供不應求，然國雄集團近期即將推出新案，不僅基地1600餘坪是近年規模最大，更是該區罕見以小宅為主力建案，受到市場密集關注。

在地業者指出，觀察最近大台中行情，目前五期重劃區新案價位「開價6字頭」，與外圍重劃區其實不相上下，同樣「開價6字頭」，新重劃區沒有軌道支撐，且需10年以上的時間成熟，是「期待能增值」；反觀五期擁有最指標的商圈、完整的機能、就業機會，還有捷運、聯開案等建設，是「保值等增值」。

面對近期疫情轉趨嚴峻，整體房市又陷入沉寂，業者也持樂觀看法，「從過去2年的經驗來看，短時間內大眾的確會減少出門機會、避免染疫，然積累多時的剛性買盤，終將在疫情趨緩後爆發，無論是自住、置產，機能優良的核心區段向來都不會孤單。」