台中綠美圖上樑 水湳豪宅地板價直上8字頭

台中水湳經貿園區進入重大建設收割期，繼去年中央公園啟動後，結合圖書館與美術館的複合功能式建築「綠美圖」也在近日舉行上樑典禮，預計2025年正式對外營運，也讓台中國際型地標建築再添一座。觀察當地房市脈動，核心地段已有高價新案出籠，每坪開價8字頭起跳，打破有史以來重劃區「最高」地板價紀錄！

綠美圖坐落水湳經貿園區北端，基地面積約2.6公頃，從建物模擬圖來看，綠美圖外觀極簡純白，共有8棟地下2層、地上7層可互相連結之建築，造型或圓或方，並採用大量玻璃帷幕，讓空間具有通透性及流動感。

綠美圖外觀極簡純白，共有8棟地下2層、地上7層可互相連結之建築。圖╱業者提供

台中市長盧秀燕也於日前上樑典禮上報告綠美圖工程進度；她表示，綠美圖歷經4次流標，大幅調整預算和辛苦籌備，終於在108年9月16日開工，預計今年底完成整個硬體結構，明年起開始下階段的龎大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

豐邑機構旗下「PARK ONE」，建築樓高34層，目前暫居水湳經貿園區內最高地標。圖╱業者提供

重大建設兌現，讓水湳經貿園區房市獲支撐。豐邑機構旗下「PARK ONE」於農曆年後正式上膛，建築樓高34層，目前暫居水湳經貿園區內最高地標，產品規劃3～4房，總戶數188戶，總銷約120億元，每坪開價85萬元起，打破有史以來重劃區「最高」地板價紀錄！

綿延3公里長的中央公園，總面積廣達67公頃。圖╱業者提供

事實上，文商段為水湳經貿園區內地段價值最高的區段，綿延3公里長的綠帶，分布在文商段半月形腹地一側，一旁還有普立茲建築綠美圖，整體綠地景觀廣達70公頃，形同文商段豪宅的中庭公設，是全台絕無僅有的新興重劃區。

在地業者也指出， 台中豪宅聚落之所以能快速從七期轉移至水湳經貿園區，可歸功於2大原因，包括：區域建設動能強、兌現速度快，斥資百億預算興建的國際會展中心、中台灣電影中心和綠美圖等，預計都能在未來5年間陸續啟用。除此之外，為達市容統一效果，市府也在在區內分界定出5大專用區，然而當中僅有25公頃大的文商段可興建豪宅大樓，也讓豪宅產品奇貨可居。

另外，也有在地仲介分析，若以大水湳經貿園區來說，約3年前已由「創研段」率先打頭陣，當時大樓新案每坪成交均價約37萬；然而「昨日的天花板價格，如今已成地板價」，比較目前線上新案，如創研區的「遠雄純寓」以及單元八的「總太兼得」，開價皆已破7字頭，更不用說靠近中央公園、綠美圖的文商段「中央公園特區」，一方面反映地段價值，另一方面反映地價成本，在兩者加乘下自然也讓區段房價超越七期。