崑山科大空設系勇奪青春設計節四項大獎

文/葉圳轍

崑山科技大學空間設計系第21屆畢業班參與「2022青春設計節暨青春影展」，在「建築與空間設計類」榮獲最佳設計獎及三件優選獎，表現亮眼。

今年「2022青春設計節暨青春影展」競爭激烈，計有參1,020件作品參賽，其中只有208組入圍創意設計競賽及32組作品入圍青春影展，經過嚴格遴選，得獎名單已於5月15日公布。

崑山科大空設系是競賽的常勝軍；今年由老師廖夆淇指導學生林浚宏、吳明娟的作品「生性展場—媒體之外」，在「建築與空間設計類」奪得「良悅建築最佳設獎」，該作品亦在「立體造型暨產品設計類工藝設計類」獲得評審團大獎，堪稱本屆大會最具特色作品。

該「生性展場—媒體之外」作品，以日本時代的透天老屋為基地，屋主的生命故事為出發點，實踐手作溫度，創造五感體驗裝置，傳達安靜陪伴歲月一切的靜好，輕盈地介入但不改變任何已存事實的概念。

另外，空設系獲得三件優選獎作品，分別由杜立筠老師指導學生林宣宇的「無競之境—運動精神學院」、潘大謙老師指導學生呂學昀的「㑿」及張鈞期老師指導學生謝和達的「SPACE DESIGN—關於離開」。

崑山空設系謝和達作品「SPACE DESIGN—關於離開」榮獲建築與空間設計類優選獎 。圖/崑山科大提供

該「無競之境—運動精神學院」作品概念為探討運動與運動場地之間的關係，兩者皆是特定規則條件的產物，唯有重新定義運動的可能，運動的景觀課題才能有新的視野。因此，運動並非只是狹義的競爭而是意志的鍛鍊。

崑山科大空設系杜立筠老師指導學生林宣宇的「無競之境—運動精神學院」作品， 榮獲建築與空間設計類優選獎 圖/崑山科大提供

「㑿」作品則是利用竹編製成的等比例實作裝置，實現一種棲居的臨場感受。「SPACE DESIGN—關於離開」作品則是建構人類移民火星的前進基地；離開，同時具有告別過去與想望未來的雙重意義，而太空也不僅於是地球生活的複製也是面對虛空的反思。

崑山科大空設系潘大謙老師指導學生呂學昀的作品「㑿」， 榮獲優選獎。 圖/崑山科大提供

此外，崑山空設系為展現強大的團隊合作精神，5月12日至15日在高雄駁二藝術特區七號倉庫的展覽活動中，更結合空間、動線、視覺、作品，以施工鷹架為系統，搭配工業用膠膜、塑膠浪板、LED燈管等，創造科幻超現實的空間感，並在多處埋設可以坐著談話的角落空間，讓活動的意涵隨著對話的開始讓空間流動起來，豐富的構思讓空設系獲得「策展實踐與展示設計類」優選獎。

崑山畢業設計總召郭一勤老師表示，結束青春設計節的展覽後，空設系接下來也將今(20)日起一連三天在臺北南向製菸工廠的「松山文創學園祭」舉辦精彩展覽，敬邀設計愛好者、空間專業者蒞臨參觀指導。