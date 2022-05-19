全球藝術市場逆增長 台中豪宅精品化

後疫情時代加速了藝術市場的熱度，根據國際藝術市場機購Artprice資料顯示，2021年全球公開拍賣總成交額一年間大幅成長61%，而NFT的興起更帶動了實體藝術的價值不斷攀升，如寶格麗BVLGARI、路易威登Louis Vuitton 國際知名精品，無不與藝術跨界合作，國內外富豪如比爾蓋茲、馬斯克、陳泰銘、林百里無一不是是藝術的愛好者和知名藏家，而豪宅空間更由於藝術設計的向上加乘，挹注了高人一等的價值感，包括由鉅、寶璽、寶輝等中部一線品牌建商，紛紛在作品中加入國際藝術的設計元素，吸引不少頂級富豪聚焦收藏。

如中台灣指標的由鉅建設因企業擁有累積豐厚的美學藝術涵養底蘊，最早即與國際美學接軌，以多項雋永建案型塑「當代美學」而成先趨，包括「月光流域」、「理性與感性」、「A與A+」、「大謙」等案皆拓展了當代建築美學視野，近期推出的「由鉅惟上」主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，更成為目前七期新市政中心預售案的領頭羊，全案延請亞洲最具影響力空間大師陳瑞憲從建築、景觀、公設全案總設計，業界形容其創作「富含東方人文、簡單、安靜、內省」透過形態各異的材質、顏色、燈光來傳遞給居者。

此外，位於歌劇院對面的「惟上工務技研所」展示日本石雕國寶大師和泉正敏的作品，未來將於擺放至社區為主景，其聞名於世的自然劈裂法，以無為/無不為的意境與空間設計大師陳瑞憲的「減法哲學」相互呼應，透過美學激盪，造就了絕美空間，更預現未來建築空間的侘寂之美，令人嚮往。

位於歌劇院對面的「惟上工務技研所」展示了日本石雕國寶大師和泉正敏的作品。圖/業者提供

值得一提的是，陳瑞憲近期更被精品牛耳路易威登Louis Vuitton 力邀合作，匯聚當代頂尖設計師的設計，於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，足見建築空間與國計藝術結合已成顯學，而由他主設計的敦仰更成為台北去年單戶總價1.5億元以上的超級豪宅年度銷售王，證實高端藝術確實可為豪宅添色增值。

而包括創下每坪97萬中台灣單價紀錄的「寶輝秋紅谷」請來美國洛杉磯Johnson Fain建築師事務所的主持人Scott Johnson，以台中首創的「15度鑽石帷幕」技術打造，109-110年連兩年蟬聯億元級成交最多的個案「寶璽天睿」由加拿大建築地標之父Michael Green、日本神級空間大師片山正通與知名室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，融入自然光、綠景及「Z字形四面採光」，其中設計出充滿現代禪意的庭園廊道的獨有格局。

「寶輝秋紅谷」一案邀請到美國Johnson Fain建築師事務所 主持人Scott Johnson合作設計，在台中首推「15度鑽石帷幕」技術 ，打造全台中最高「不著地空中會館」。圖/業者提供

擁有府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」規畫融入自然光 、大量綠景及建築業創舉「Z字形四面採光」的獨有格局，被視為豪宅界頂尖規格標竿，已成為七期核心地帶新市政中心「寧靜特區」的最美地標，住宅價值居高不墜。圖/業者提供

業者分析，台中豪宅市場近年從精品化走向國際化，現在更著眼與國際高端藝術結合，進化的過程在六都之中表現亮眼，也反映在房價與客層的市場區隔，有藝術加乘的精品豪宅，可以滿足富豪對於精神層面與國際視野的期待，讓原來身價不斐的建案物件更有說服力和吸引力，在銷售上更有力道。