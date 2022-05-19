青埔再攀高峰 企業看好加碼 能量持續上揚

眾所矚目的青埔，實力不容小覷，即便歷經一年半的疫情洗禮，近來仍持續向上，能量爆棚，根據5月10日經濟日報報導：交通部鐵道局表示，由國泰人壽保險公司得標的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」，雙方已於日前完成簽約事宜，國泰人壽規劃將件五棟辦公大樓、一棟飯店和一棟購物中心，總投資金額約260億元。

青埔的腳步從來未曾停歇，在建設不斷、利多湧入、財團插旗的盛況下，顯然還有大幅空間值得消費者納入囊中。

青埔案子那麼多 地王只有一個，極致只有一種

現今“被動收入”一躍成為全球最夯關鍵字，宜誠「世界極」搶先突圍，打破傳統房地產框架，在房型規劃上全面革新，除了必備的時尚家庭正3房之外，另外還結合“被動收入概念”創造2-4套房產品，可自住、可理財，無論是邊住邊賺錢、或高投報規劃，甚至是企業接待所等等，機能靈活百變，絕對是進可攻退可守的100分室內型態。

宜誠「世界極」插旗青埔第一熱點，座標高鐵桃園站+機捷A18站旁。圖╱業者提供

雙鐵站前核心，世界級座標

宜誠建築團隊，以勤懇30餘年的口碑，給您一間房子一世情的承諾，總是為消費者選擇最好的地段、蓋最好的家，以如炬般的慧眼，插旗青埔第一熱點，座標高鐵桃園站+機捷A18站旁，以雙鐵 + 華泰名品城 + X-Park + IKEA等諸多優勢加持，打造絕無僅有的地王版圖。

五星飯店規格，全家都開心

家是盛裝幸福的容器，必須讓0-99歲的家人都開心！歲月是一本享樂日記，必須讓身心靈一次滿足，當時尚奢華邂逅實用舒適，專為消費者量身打造的家，必須達成”好看、好住、好快樂”的使命，超完美公共設施規劃，沒有華而不實的空間浪費，方方面面都為服務生活而造，讓一家大小找到幸福快樂的能量。

宜誠「世界極」採國家認證專利工法，以卍型雙柱SRC，讓消費者買得安心住得放心。圖╱業者提供

卍型雙柱工法，國家專利認證

如果說，身處環太平洋地震帶的台灣，頻繁受震是在所難免的宿命，那麼，一幢好建築就勢必得肩負起人身安全的責任，而入主宜誠「世界極」，絕對是代代平安代代福的保證！因為青埔是全台灣地質相對穩健的所在，由於老街溪、新街溪、洽溪沖積而成的礫石層，創造了高度安全的地質型態，加上礫石層下又是無土壤液化的紅土層，而即便先天已如此完美，但宜誠建築團隊仍堅持好還要更好，採國家認證專利工法，以卍型雙柱SRC讓消費者買得安心住得放心。

宜誠「世界極」以防疫建築+智能科技概念出發，從人流密集的公共空間開始佈局。圖╱業者提供

智能科技防疫，健康又貼心

體現”永續生活”的核心價值，宜誠「世界極」以防疫建築+智能科技概念出發，從人流密集的公共空間開始佈局，精選電梯專用的SHARP醫療級空氣淨化除菌設備，建構第一層防護網；更進一步在各戶私領域空間中，配置樂奇隱藏式全熱交換器，搭配智慧果M8，讓住戶可透過APP以手機檢測室內溫度、CO2與PM2.5濃度，隨時查看家中空氣品質、調節機器運行，達成由外而內雙重保障，讓生活更安心，居家更健康。捷運高鐵+華泰名品城+Xpark•21-463坪，預約專線：(03)287-1133。