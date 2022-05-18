市場掀缺貨潮 橋科特區新成屋稀有搶手

受到科技議題帶旺，高雄房市表現持續火熱，高雄台積電與橋頭科學園區開發助攻，但在缺工、缺料等營建成本激增及通膨情勢下，許多建商採取放緩推案，缺料又有台積電等科技擴廠搶工，中南部房市更出現預售屋交屋期拉長至10年罕見現象，更令市場咋舌。預售屋延後交屋，也讓急著入住新家的購屋族們恐慌，進而轉向新成屋市場，讓高雄原本稀缺的成屋此時也變得更為搶手，部分區域新成屋建案更是一戶難求，幾乎沒有成屋可賣。

全球通膨、國際物料上漲，營建成本飆升，就算沒房可賣，但市場評估短期內房價不可能下跌，更有可能是穩定上漲，加上一連串房市政策下與營建成本上漲，不少建商更延後推案，更加劇成屋市場缺貨情形。專家指出包括成屋建案的餘屋、近兩年內新成屋都成為熱門物件。

尤其以推案熱點，擁有科技議題利多的北高雄橋頭新市鎮特區，表現更為明顯。新市鎮特區推案開發皆圍繞著橋頭科學園區進行，隨著橋科進入實質開發，包括國巨、日月光、鴻海、順益及群聯等大廠宣布進駐設廠，加上鄰近的高雄台積電廠區計畫最快今年中就會動工，帶來人才職缺將吸引預估上萬住房需求，讓房市表現更火熱不減。

雄崗建設橋科水岸花園新成屋優勢，擁露天泳池與獨立公設會館，獲得市場青睞。

許多購屋置產族等不及預售屋交屋，讓新成屋市場更稀有搶手。如位於橋頭新市鎮特區，緊臨台一線，雄崗建設興建的「橋科水岸花園」新成屋一案，賞屋人潮也增加。

「橋科水岸花園」全新成屋，座落新東一街上。基地鄰近捷運紅線青埔站，輕鬆接軌未來高雄台積電廠區與高鐵新左營站，週邊擁有95公頃都會公園綠地，大棟距景觀優勢。「橋科水岸花園」更罕見稀有戶戶座北朝南規劃，全案零店面，2~4房、一層4戶、三千坪基地，讓戶戶擁有開闊棟距、三面採光完美格局，加上戶戶平面車位，不僅深受已購客戶的喜愛，便利交通動線，更吸引通勤科技新貴青睞。