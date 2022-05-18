皇翔精品小豪宅 新板特區第一排 萬坪公園新地標

板橋車站大遠百是新板特區的商業消費正核心，一旁民權路上的新北萬坪公園則是新板的宜居生活正核心。曾在新板特區推出紅極一時的大遠百精品小宅案「皇翔高更」的皇翔建設又有新動向，新一代精品小豪宅「皇翔來青」再次上線，訴求高樓層、小坪數、景觀戶、成屋案、新板第一排、萬坪公園首席等6大優勢，每個詞都打中當前購屋客群的心，在18-31坪小坪數空間裡也有俯瞰萬坪公園與城市天際線的大視野格局。

新板特區擁有高鐵、台鐵、客運以及捷運板南線行經，環狀線開通後更晉升5鐵共構，是新北市輻輳之地。

近年環狀線通車，再次墊高新板車站的新北第一大商圈的核心地位，不論住宅、商用土地都在上演財富高增長。去年5月板信劉家斥資3.42億購入豪宅馥華艾美、艾美酒店旁乙種工業地，成交單價近216萬元。正新板特區除了「國家兒童未來館」特專三預定地外，其餘建地都蓋好蓋滿，開發飽和下，未來只能拚都更。今年1月新北市府正對面精華地，也圍起圍籬啟動都更，市場預估單坪開價可能高達上百萬元。

新板特區擁有遠百、誠品、環球、麗寶等各大百貨公司林立，亦有舊市區商圈，生活機能相當完整便捷。

在大坪數豪宅雲集的新板特區，已有10年沒有新推案。板橋房仲業者反應，區內小坪數供給量少。因此，緊臨新板、萬坪公園先建後售的成屋小宅案「皇翔來青」開盤，有望直接為陷入「房荒」的新板特區小坪數市場「解渴」，讓更多高端菁英進駐。

甲桂林廣告陳炫宏專案經理指出，新板歷經廿年發展，已誕生大批購買力強大的「新板二代」，要從與父母同住的大坪數豪宅走出來「成家立業」，這群人特性是「離不開新板」，習慣出門就是高檔餐廳、精品百貨匯聚出熱鬧精彩的商圈生活氛圍，在「皇翔來青」還在蓋、還沒有案名的時候就鎖定了，新板二代的購屋心態很明確，「要買就買新板特區生活圈，不用跑去重劃區，等生活機能起來。」因此緊臨新板特區第一排的「皇翔來青」開案後，自帶光環的區域地段，還跨區吸引來自新莊、中永和、北市高資產族卡位，尤其遠東科技園區新貴客層，同時沿高鐵北上的桃園、新竹、台中置產族也是目標客群。