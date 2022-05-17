青埔國際綠地新核心 打造鴻築樂活新視界

從桃園升格六都後，大桃園的建設發展有目共睹，加上高鐵及機捷的通勤效應，將首都圈的距離再拉近，因此青埔深受雙北輕移民、白領階級及商務客層的青睞。另外，國泰人壽在今年3月再度標得高鐵站前3萬餘坪地上權，預計投入超過260億元，打造區內第2個「置地廣場」，並結合智慧辦公空間、購物商場、星級旅店等，讓青埔人潮匯聚再加乘，而許多大型建設和中央政府的資源挹注，讓青埔一躍成為匯聚商務的國際新星。

青埔卓越的交通、地段和多樣性綠地優勢，成為北台灣房市最熱之點，特別是以桃園高鐵站為圓心向外延伸的區域，皆是精華中的核心。

鴻築建設在桃園深耕十餘年，以幸福宅為出發打造了許多膾炙人口的經典作品，近年指標個案包括金捷市(桃園A7)、捷市達(桃園A7)、鴻苑(桃園中路)、竹科匯(新竹竹北)，以深厚建築經驗，淬鍊建築新風貌，引領城市進化，開創桃園建築新世代。

這次，鴻築建設嗅出青埔未來的無窮潛力，插旗桃園高鐵A18精華區青山段，近八百坪方正基地，不僅擁有青埔便利機能，更能步行到雙語青埔國小、萬坪青塘園以及明年要完工的桃園市立美術館，再次為有成家夢的家庭【築夢踏實】，基地於今(17)日進行開工動土大典，預計2022年第四季推出，藝文樂活型首購產品。

優異的精華地段，加上鴻築建設貼心的建築規劃貼近購屋者的心，將鴻築「幸福建築 家的代言」的理念實現最大化，創造出更宜居、樂活的住宅新視界。