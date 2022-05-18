水岸價值受青睞 竹科新貴目光鎖定竹北興隆路

近年受惠於美、中貿易戰的轉單效應，台灣電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求，竹科周邊房市外溢效應明顯；其中竹北高鐵特區鄰近竹科、享有水岸，近年房價水漲船高，尤其興隆路一帶的水岸豪宅，地段、景觀均與大直明水路相似，因此被譽為「竹北大直」，近來房價更更是一舉站上5字頭。

甲桂林廣告總經理陳衍豪直言，竹北興隆路的發展模式受惠竹科園區企業主加持，一如大直明水路受到內科園區富豪青睞一般，買水岸豪宅除了地緣關係之外，這些成功人士之所以對「水岸」情有獨鍾，更是因為能在事業場征戰一天回到家後，期待能被開闊的水岸視野洗滌身心、沉靜思考、充飽電再戰的力量。一如「西華富邦」、「輕井澤」，竹北的「名發天琚」同樣享有百米以上的無限棟距與水岸景觀，再加上台商回流、碰上資金狂潮、全球通膨升溫等等因素，再度凸顯此類水岸豪宅的保值避險性。

根據調查，竹科園區支撐的竹北房市，成為近年全台房價漲勢最強勁的都會區，其中豪宅產品供給相對稀有，房價持續向上攀升，2021年媒體統計的竹北十大豪宅中，位於頭前溪河岸首排的「名發天琚」、「大觀自若」紛紛站穩5字頭行情。

當地仲介業者表示，新竹地區總價4000萬元以上的高總價交易，多集中竹北高鐵特區及水岸第一排，地段上擁有近高鐵站、大型綠地公園或水岸景觀的條件，擁有絕佳區位優勢，最受科技新貴與企業主青睞。

「名發天琚」 水岸視野實景。

陳衍豪直言，竹北高鐵特區的擁有頭前溪第一排水岸價值的建築開發土地只剩下2塊，在通貨膨脹、原物料持續飆漲的前提下，新推案6字頭、7字頭以上已是趨勢，而且「只會更高」；在總價因素與市場買氣考量下，未來要再出現百坪豪宅的機率將越來越小。「名發天琚」由知名建築師李天鐸操刀，更是線上唯一135坪均質雙併的水岸成屋豪宅，加上風格建築職人毛森江打造實品屋與接待空間、結構教父戴雲發等3大明星團隊操刀，堪稱竹北第一水岸豪宅，產品稀有性與未來增值空間將不言可喻。