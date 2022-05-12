「長安幸福匯」開工動土

秉持環境成長、共同發展的理念，蘆洲建案「長安幸福匯」於5月9日上午由協揚建設舉行開工動土大典，現場氣氛熱烈，展現地方民眾期待環境共好的支持與盼望。

「長安幸福匯」地處蘆洲核心地帶，以環境蛻變更新的眼界氣度，規劃33戶住宅、1戶店面。基地位於大地兒童公園旁，一下樓就是公園，立即享受親子遊樂好時光。散步10分鐘就到蘆堤河岸公園；排球場、棒球網球場、寵物公園應有盡有；距蘆洲運動中心也僅700米，休閒活力即刻補給。散步即達蘆洲捷運站，輕鬆悠遊大台北；街口就有多種公車站牌，便利一次到位。若是想開車出門，環堤大道攜手永安大橋串連中山高、開車3分鐘直上64快速道路，同樣輕鬆愜意。

在生活機能方面，「長安幸福匯」亦擁有高機能商圈便利性，街口即超商，300米踏進家樂福超市，長榮路商圈、郵局銀行、連鎖餐飲麥當勞、路易莎、梁社漢等美食齊集。至於首購家庭重視的子女教育方面，「長安幸福匯」與維多利亞幼兒園比鄰而居，距離成功國小步行僅需300米，還有鷺江國中、三民高中環繞，讓孩子成長、學習佔盡優勢。開工動土儀式以精彩迎賓表演揭開序幕；現場由協揚建設長官與多位貴賓、地方人士共同上香祈福，完成動工典禮。長官致詞時也特別感謝地方民眾的關心與支持，表示順利動土，未來必將不負民眾期待，努力促進環境成長，與地方生活共享共好。