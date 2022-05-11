南京光復軸心 「凱悅尚萃」點亮飯店特區

近半年來台北市中心似乎重劃了天際線。可以看見，信義計劃區法國龐畢度中心建築大師Renzo Piano透明極簡的新作「富邦信義大樓」，A7則是義大利國寶建築師Antonio Citterio、Patricia Viel設計台灣綠竹筍結合希臘石柱的凱悅集團頂奢品牌飯店。其實不止如此，加速推動的都更能量正在發酵，已從信義計劃外溢到敦北、南京、光復商圈而來。

南京商圈挾其台北華爾街定位，百年金融核心地位屹立不搖；敦北大道加持的改建力道，價值直追信義計劃。光復街廓也因大巨蛋即將落成及仳鄰信義計劃的優勢而重返焦點。在建地已近飽和的信義計劃之外，南京光復的關鍵轉型勢不可擋。南京東路沿線的大型集團如中華開發，頂級商辦如台北金融中心、富邦人壽斥資268億買下王朝大酒店，中壽敦北總部全新落成⋯⋯敦北豪宅聚落成交行情也正為區段推波助瀾。

小巨蛋商圈匯聚敦化北路與南京東路黃金十字軸線上多家國際企業與大型壽險金控總部大樓。

另一個值得關注的現象則是飯店光環也在這區段聚焦。除了松菸已在營運的誠品行旅，是一處對美好生活無限想像之所在，提出「人文、藝術、創意、生活、自然」五大概念，彙集松山文創園區及鄰近創意街區的設計商店、咖啡館、書店、藝術電影院、表演廳等場所與誠品集團的豐沛資源，承載著臺北的歷史軌跡與松山菸廠的文化遺址，發展出體現臺灣風土民情並連結國際文創風華的品牌風格，打造臺灣第一家聚合人文閱讀、文創展演、音樂、電影、綠意自然、體驗生命感動的人文旅館。即將落成的大巨蛋也即將引進擁有75年的悠久歷史全球第二大《IHG（洲際酒店集團）》，也是外國官商、國家元首、皇室人員、搖滾明星、知名人士指名入住的國際酒店集團，結合信義計劃豪宅圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位。加上馥敦集團南京館改建後引進的凱悅集團潮牌「Hyatt Centric 凱悅尚萃」，南京光復已成三座飯店鼎足而立、大小巨蛋共榮的奢享生活特區。難怪由大陸建設、馥敦集團、及凱悅尚萃國際酒店攜手合作的國際酒店公寓「鐫萃」格外令高端客認同。

松菸誠品行旅。

據了解，亞洲第六家、台灣第一家「Hyatt Centric 凱悅尚萃」在全球落點優先考核的一定是城市精華地段，例如紐約的「Hyatt Centric 凱悅尚萃」就在時代廣場第六大道及百老匯之間，米蘭則設址在中央車站商業區；為了吸引全球旅客，以設計、時尚、藝術引領飯店新浪潮，「Hyatt Centric 凱悅尚萃」除了空間設計風格鮮明，在軟體上也務求融入在地文化，藝文活動、時尚展演，帶動新世代生活探險熱潮，因而成為凱悅集團旗下享譽全球的飯店潮牌。

「Hyatt Centric 凱悅尚萃」 總落腳於國際一級城市中，商業金融與文化藝文薈萃的菁華地段，同步感受全球脈動與城市風情。

大陸建設「鐫萃」自推出以來，即獲頂尖客層熱烈迴響，近期松江南京角地的大陸建設台北第一幢飯店宅「琢豐」落成，寒居酒店開始試營運，由愛馬仕建築團隊設計的地標美學再次見證了大陸建設蓋出世界建築的實力與品質，使得許多錯過「琢豐」的客戶轉進收藏「鐫萃」。

南京光復「Hyatt Centric 凱悅尚萃」國際酒店公寓「鐫萃」。

大陸建設品牌之路隨著信義計劃「琢白」松江南京「琢豐」，台中七期「宝格」「丽格」落成，一件件世界級作品改變台灣地表，陸續推出的預售案忠孝敦化「耑序」、台中七期遠百對面「豐蒔」、以及南京光復「Hyatt Centric 凱悅尚萃」國際酒店公寓「鐫萃」同樣一次次寫下大陸建設全新里程碑。大陸建設將建築經營成精品，形塑值得信賴的品牌形象，不是滿足住的需要而已，而是應允了人們對美好生活的渴望。