2奈米加持宏道新竹帝寶 竹科買氣開始「新南進」

房市屢創新高的竹北，宣告新竹房市定型了嗎？沒有，而且每天都在變化，台積電在寶山二期的2奈米高階製程，推動大新竹房市新一輪的城市格局變化開始「新南進」，而宏國關係事業-宏道地產攜手愛山林建設入局竹科寶山，取得18萬坪、總銷破千億的造「城」計畫大案「宏道新竹帝寶」，正是信號之一，這兩大巨頭地的進駐同時也讓南新竹價值跟建築品質跨階梯式提升。

甲山林集團董事長、愛山林建設(2540.TW)董事長祝文宇表示，台南高雄房市先後反應護國神山紅利，值得注意的是，台積電首座2奈米高階製程廠拍板落腳竹科寶山這項重磅利多，已經從去年928檔期開始在竹科電子新貴圈裡悄悄發酵，「宏道新竹帝寶」醞釀迄今逾半年，累積超過5000組預約賞屋，5月31日首波釋出的1500戶300億案量即將正式開賣。

甲山林集團暨愛山林建設董事長祝文宇表示，竹科寶山二期的2奈米晶圓廠啟動建廠計畫，帶動竹科房市買氣「新南進」。圖/鄭啟明攝

祝文宇強調「因為鄰近竹科寶山園區就已經是最強的地段優勢，所以該案真正吸引買氣的三大價值其實是：環境！環境！環境！」

為了打造環境優勢，祝文宇特別請來操刀台中柳川景觀規劃、執掌紐約世貿中心重建、倫敦和里約奧運整體規劃的美國AECOM工程設計公司，為「宏道新竹帝寶」重金打造近14.7萬平景觀綠地，規劃3,000坪中央公園，9,000坪大湖公園、寵物公園、極限運動場、樹屋樂園等8座公園，870公尺的林蔭大道等道路全面規劃，以及室內近2,000坪的溫泉飯店，優先塑造城市全新環境，再分期開發各區建築。

在學校教育方面，捐地給新竹市府藉此導入華德福幼兒園、國中小的菁英教育資源，提供完善就學環境。此外， 「宏道新竹帝寶」 與眾不同之處在於，將現代科技帶入生活，聯合尖端科技業佈建智慧城市，成為美國UL全世界第一座願意認證健康城市，為全面維護城市環境水準，愛山林承諾10年代管服務，讓該案在預售階段做將環境做出「沉浸感」。

「宏道新竹帝寶」 18萬坪開發基地與交通動線空拍示意照。圖／甲山林集團提供

新竹仲介業者分析，以竹科為中心，往東的竹東有45萬開價，往北赫赫有名的竹北高鐵特區和水岸實價登陸破五字頭、六字頭不在少數，也不乏開價就喊出要挑戰七八十萬的新案，開發區近飽和關埔的也有衝破五字頭趨勢；這波「新南向」的竹科寶山則以「宏道新竹帝寶」為代表，據悉該案大樓每坪開價約45萬上下，別墅產品每坪約65萬上下，在該案全區18萬坪、單一建商整體規劃，40%超低建蔽率，讓出大安森林公園兩倍大的近14.7萬坪城市綠肺，只蓋7層樓高新加坡式大樓，與當層擁有超大室內面積的2層美式獨棟別墅，獨特化的產品加上差異化的供給，讓這波首賣第一期還在「拓荒期」的宏道新竹帝寶，有機會在環境完熟、首期交屋階段，趕上台積電2奈米廠運營的大利多，進入「價值兌現期」，擁有彎道超車竹北房市的實力。