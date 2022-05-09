南崁「沐山」森情鉅獻 新世代入手豪邸特區

自高速公路南崁交流道通車後，帶動南崁的商業與住宅發展，長榮總部、台茂購物中心相繼在地營運，激勵蘆竹區人口跳增三倍以上！也因其開發飽和、素地稀有，新建案向來不多，限量注定價值所在！因其迅捷交通、完善機能與學區的宜居利基，即使近年房價穩站4字頭，仍吸引在地家族、林口科技族、雙北買家愛戴。

上南崁樹海街廓 宛如台北仁愛路高級住宅區：

「上南崁」自南崁交流道而下，沿新南路一段前行，寬闊的大道中島植滿綠意、風景宜人，向右則轉進機能豐沛的南祥路，一路繁華、應有盡有；而過了大坑溪後，中山路、中山北街雙排林映、崗石名宅夾道相迎，又回到上質單純的純住聚落。近繁華、境自然，在此一次收藏。

此外，上南崁境內更有南崁國小、國中、高中18年教育聚落，以及兒童藝術村、長流當代美術館，文藝氛圍濃厚的環境特質，早期受中悅集團青睞而廣建豪宅造鎮，在地號稱為「中悅村」，吸引富紳人文、名宅齊聚，形塑高級住宅的街區氣質，宛如台北的仁愛大道！

盡情開窗鮮氧到府 城市最奢華的自然標配：

南崁中山北街新推案「沐山」，即以沐隱山之隅、睦居層峰間的唯美生活感，獻給需求中小坪數的新世代家庭，與富豪齊享環境的隱奢地位與優雅品味。一如台北天母豪宅皆依山而居一樣，「沐山」緊鄰山林保護區，開窗汲享萬坪森海，鮮氧直送到府，無須倚靠防霾窗、加厚玻璃，最天然的森活清淨器就在身邊，最美的蟲鳴燕語天籟放送！

散步2分鐘更可輕旅「羊稠坑森林步道」，3.3公里緩坡易攀，高點僅海拔225公尺，不但可遠眺龜山、林口、桃園機場，還能俯瞰高鐵過山洞，峰景與奇景盡在眼下、憧懷於心。

中悅豪宅歐風及周邊別墅區街廓。圖/業者提供

尺度／房型隨心所想 群邑貼心獻上訂製禮遇：

群邑建設董座以20多年建築實力，移植豪門名邸的規劃經驗，推出27坪2房、33坪3房、40坪3-4房的「沐山」精品宅，特別以「訂製」思維，為住戶客變格局，除水區與樑柱位置以外，可依空間尺度或機能房數需求，訂製您所需要的房型，例如40坪可做寬裕正3房，也能設計高坪效3+1或4房，將每一位家庭成員的需求細心傾聽、貼心考量，打造真正實住合用的好宅。

「沐山」六大特點報你知：

南崁上城，親山豪宅特區，林蔭街廓美學成型 倚鄰山林保護區，散步羊稠坑步道，健康常伴 步行南崁國小(附設幼稚園)/國中/高中，睡飽再上學 台茂購物中心車行約7分鐘，林口三井約15分鐘 中山高南崁交流道約5分鐘，桃北雙城通勤自由行 一層5戶風光格局，零店面純住宅，客製房型最大心

接待中心：桃園市中山北街105號 預約專線：(03)311-0333