不忘初心 陸府母親節送禮防疫不停歇

中部知名建商陸府建設每逢母親節「到府送禮」活動，已成為建商與住戶間的年度盛事，近兩年疫情期間也未曾中斷。今年成立滿32周年的陸府建設，累積超過1000戶陸府家族，陸府同仁登門親送的母親節禮，盛載著對住戶們的滿心祝福，更是軟服務創造客戶高忠誠度的實績表現!

有住戶分享，住在陸府社區已經第19年，母親節送禮已經成為陸府與住戶之間的「一年一會」，住戶對「到府送禮」的慎重程度不亞於陸府同仁，每到4月份母親節來臨前，還主動詢問哪一天會送禮來家中，住戶特別空出時間在家等待，希望能與好久不見的陸府好友敘敘舊。

陸府建設每年母親節到府送禮活動，讓住戶充滿期待。圖/業者提供

另外，每年母親節禮品也是住戶充滿期待、驚喜的重要一環，陸府建設表示，陸府社區轉售率很低，很多住戶一住就是1、20年，所以母親節禮品既不能重複，還要與時俱進，跟上時代脈動與潮流。例如今年挑選的「國菊甘錵(音同花)」在日本有「喝的保養品」之稱，是日本女性養顏美容、恢復疲勞的保養聖品，富含多種維他命與胺基酸，並且不含酒精成份，非常適合媽媽們飲用。而甘錵是由白米與米麴自然發酵而成，沒有任何人工添加物，與陸府建設所倡導的自然生態理念相當吻合，同時也祝願陸府家族的媽媽們永保青春美麗的寓意!

去年底公開的預售新案「陸府織森」客戶在今年也會收到第一份陸府親手送上的母親節禮，紛紛對陸府同仁們慎重送禮的心意感到又驚又喜，有客戶打趣分享:住在陸府會上癮、一試成主顧，不但回購率高，還會轉介紹親友一起成為陸府家族，如「植森」、「觀森」、「森山」社區都有出現親朋好友相揪同住的案例，用貼心服務創造客戶高黏著度。