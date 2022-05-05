「京東VILLA」彰化市心電梯景觀莊園

京東建設於彰化市安溪東路，擘造一處大隱於市的景觀莊園–「京東VILLA」。基地所在環境清幽，隔絕喧鬧，雖在如此離塵隱逸的環境，只要車行10分便可直通國道三號與74號快速道路，來往台中一日生活圈；串聯到烏日高鐵站更只要12分鐘，暢遊全台一瞬千里。由於位處半山腰，座高臨下，甚至可遠眺大台中景色。3分鐘大竹國小；7分鐘彰德國中，不用擔心孩子就學問題。

擁有近35年建築基底，京東建設專鑄別墅版圖，實績涵蓋中、彰、投。將每個至善美境淬煉出最大價值。此次「京東VILLA」以雙併對稱結構呈現巴洛克恢宏氣勢，如置身歐洲的精緻城堡：鏤空雕花欄杆、直線柱列、裝飾藝術牆面等元素，不只吸睛，更引領人們對建築藝術的聯想與共鳴。每戶擁有珍稀的前、後、側面完整大院落，能停放兩台以上愛車。不僅如此，將會種植豐富植栽造景，形成綠意盎然、花朵爭豔的社區庭園，讓建築與景觀相互襯托，成為住戶愜意賞景、親近自然甚至寵物放風活動的場域，闊綽氣度市場少見。

室內搭配靜音電梯方便長輩移動，二樓整層主臥，四件式衛浴、更衣區、閱讀區充分配置，生活雍容自適。三樓規劃雙套房，為作息時間不同的家人拿捏最好的距離，衛浴開窗乾燥通風，兼具防疫要素。四樓前後雙露台，是熱愛蒔花弄草綠手指最佳舞台，更是逢年過節聚會烤肉，團圓歡樂好所在。「京東VILLA」是在繁華城市中，恬適安居、撫慰身心的家園。席次有限，錯過絕對可惜。

【京東VILLA】

接待中心：彰化市彰南路一段310號

貴賓專線：04-7320868