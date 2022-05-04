「長群樂樂」慶完銷 開工說明會深化五感建築品牌

邁入30週年的「長群建設」，日前於北大樹林柑園推出新案「長群樂樂」，創下開案即熱銷九成佳績，並於屢獲國際設計大獎的土城長群享享社區「享空間」舉辦開工說明會，長群建築客服部陳美雲副理與工程管理部王淳正主任，與到場的「長群樂樂」住戶詳細講解品牌主打的五感建築特色、長群家族卡優惠、工法技術，以及透過長群LINE@官方帳戶數位平台，與客戶遠距離零時差貼心互動，一直與時俱進的長群建築在LINE@中，整合了包括線上工程進度查詢、工程期信託繳款小秘書、新案早鳥優惠、客變溝通與售後保固服務、社區營造活動、長群家族會員福利與優惠、長群住戶每月抽獎等多樣功能的全新數位客服功能，從規劃到服務，軟服務與硬實力，無微不至的溫暖每位客戶，用心實踐「五感建築」理念，讓購買長群建築的家人們皆能享受真實美好生活。

「長群樂樂」打造新古典綠築莊園，為城市人心中植下一抹自然寫意的生活氛圍，親綠親氧的淳質居住環境與扎實的溫暖規劃。在建案推出期間，適逢全球遭受新冠黑天鵝影響，面對更多的不確定性，長群有感於疫情徹底翻轉人們對居住生活型態，長群建設柯懿容特助表示，「因應後疫情時代的需求，長群樂樂調整超過10個版本以上的平面格局，打造大器陽台，在建築空間導入香氛，安定疫情下焦慮的情緒，更細微的規畫公設空間，就是給住戶更多與陽光、自然、綠意的互動。建案每個空間都是我們精心設計，五場說明會將帶領住戶享受空間，體驗長群樂樂每處空間能夠容納的各種生活想像的可能性。」

長群工程管理部王淳正主任與 「長群樂樂」 社區住戶詳細講解建案所使用的工法技術。

4月30日首場說明會－－啟程，透過主動說明建案預期的工作進度計畫，未來的工程進度能夠於線上全面掌握，進度眼見為憑，工程硬實力品質禁得起挑戰。

參與 「長群樂樂」 五場說明會第一場「啟程」的住戶們，喜獲伴手禮開工小金鏟。

長群建設表示，「長群樂樂」將為已購客戶舉辦五場說明會，透過階段性的主題讓長群之友們感到安心實在，讓工程進度透明化，品牌與社區情感連結再深化，並提供結構20年保固、防水5年保固。

「長群建築」傾聽居住者的聲音，同時也珍視每一塊土地資源，相信買房子是一個人一生中最重要的事情之一，是否能夠永續的在客戶的生活歷程中參與陪伴、持續服務，是「長群建築」承諾客戶的品牌價值。長群建設連續6年獲得台灣誠信建商，同時也是國家建築金質獎與建築金獎雙冠王，並有建築金獅獎、金象獎成績，品牌口碑深獲市場認可。

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