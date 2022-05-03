綠十字軸豪宅核心 入主七期新市政首選

資金搶進房地產 七期豪宅立於不敗之地

大撒幣時代，各國政府紛紛祭出新政策，開啟經濟新紀元，看似全民受惠，卻也引發萬物齊漲的通膨危機，眼見國際通膨壓力升溫，許多眼光精準的高資產客，紛紛將資金轉向房地產，作為資產抗通膨避風港。市場預期，比起蛋白區，市中心的蛋黃區房價，相對下更具保值抗跌性，加上企業主、富豪階層主要鎖定一地難求的精華地段買房，高價值、高潛力的豪宅產品，更具吸引力。正臨七期新市政核心豪宅區，資源如此豐沛，政經如此活絡的帝王區段，理所當然吸引重視生活品質的高資產族群，為自己購入一座夢幻豪邸。

七期核心，串聯歌劇院、新市政，繁華綠意兼得，彰顯豪宅地位。圖/業者提供

直取七期市政最核心 歌劇院特區再次開封掀話題

在產業與重大建設的帶動之下，台中市房市成為六都之中，最火熱的區域，加上近年土地連年飆漲，營建、人力成本居高不下，帶動房市持續上漲。台中七期，歷經長達30年開發，區域發展完整，寬敞整齊的道路街廓，匯聚百貨、飯店、歌劇院、頂尖豪宅商辦，不僅有龐大產業聚落與就業人才，在高收入帶動下，擁有驚人的高消費實力，自然也是豪宅熱門交易區，面對高綠覆、咫尺繁華的兼美之地，層峰客層始終鍾愛於此，願意花高價入主。

苦於近年七期新市政開發趨於飽和，尤其歌劇院特區新案更是一案難求，深耕台中20多年指標建商泉宇建設，取得歌劇院旁珍稀完整基地，終於等到「泉宇雲鼎」風華現身，一時之間激起熱烈回響，甫開案就受到各界關注！以頂級豪宅客首選七期核心的綠十字軸線、夏綠地園道為中心，串聯市政園道，園道兩旁豪宅遍布，國際頂級品牌齊聚，七期最精萃黄金地段，寸土寸金更彰顯此區豪宅地位，已成為企業主第一指名的豪宅聚落。

現代未來SRC綠建築、宜居大陽台，創造七期新市政指標建築。圖/業者提供

一生一遇一席隱富桃源 SRC綠建築典藏問世

泉宇名宅美學，精鑄獨一無二的品味，集結五位大師，細膩考究建築、景觀、公設、結構、藝術，呈現精品風格與極上質感，凝鍊豐厚底蘊，鍛造奢華饗宴。「泉宇雲鼎」，走出傳統豪宅範疇，成就新市政中心罕見SRC綠建築，與環境共生互好、採用節能環保的綠建材建造，同步使用SRC鋼骨與日本三和專用阻尼器，打造安全家園，成就豪宅顯學。建築退縮17米，擁有超越50%綠覆率，適度留白，與陽光與空氣的路徑與夏綠地公園相互輝映。純淨零店面社區，邀請A’Design Award & Competition公共藝術白金獎得主──蔡育田大師跨界合作，請他為社區打造藝術作品，前庭擁有名作「大氣之上」，以展翅遨遊的姿態，滿載無限想像，引領藝術進入社區，豐富生活表情。

稀有空中花園露臺戶，大尺度窗景，留駐城市風華，豪宅顯學，坐擁豐美生活 。圖/業者提供

泉宇建設 泉宇雲鼎

基地位置：台中惠來路二段

坪數規劃：稀有雙拼64/66坪3房‧4房

貴賓專線：0800-888-171